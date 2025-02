Família de adolescente morta por pastor faz campanha para sepultamento

A família de Stefany Vitoria Teixeira Ferreira, de 13 anos, adolescente encontrada morta na divisa entre as cidades de Esmeraldas e Ribeirão das Neves, na Grande BH, está fazendo uma campanha para arrecadar recursos para o sepultamento dela. Uma das irmãs de Stefany, Jéssica Soares, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (12/02), para explicar a situação.





De acordo com Jéssica, a família tem um jazigo no Cemitério Parque da Colina, Bairro Nova Cintra, Região Oeste de BH, onde um irmão delas já está enterrado.





“Nosso desejo é que meu irmão e minha irmã fiquem juntos. O desejo da nossa família é manter os irmãos juntos e não colocar a Stefany em uma sepultura de cemitério público. O que a gente conseguir arrecadar é de grande apoio. É um momento muito difícil, doloroso”, afirmou.





Segundo a irmã da adolescente, as taxas para o sepultamento estão muito altas. Por isso, a família decidiu fazer a campanha. Os valores podem ser enviados para a mãe de Stefany, Márcia Teixeira da Silva Ferreira, na chave Pix 31975691023.

Família da menina morta por pastor faz vaquinha para conseguir sepultá-la no mesmo jazigo do irmão, no Parque da Colina. Redes Sociais/Reprodução





Corpo encontrado





O corpo de Stepany foi encontrado nessa terça-feira (11/2) já em estado de decomposição, depois de dois dias de desaparecimento, que ocorreu no domingo (9/2). Ele estava em uma região de mata localizada na divisa entre as cidades de Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Segundo Kamila, irmã da adolescente, militares sugeriram que a vítima estivesse “com algum namoradinho” ou "em algum baile”, além de terem ignorado uma pista de que a adolescente poderia estar com o pastor, que confessou o crime.

De acordo com uma amiga da adolescente morta, os assédios às meninas do Bairro Metropolitano eram frequentes por parte do suspeito. Depois de ser preso, o carro do pastor foi incendiado pela comunidade, que está revoltada. De acordo com a irmã da vítima, o carro estava cheio de sangue, que ela imagina da adolescente.