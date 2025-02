Homem é preso em Minas Gerais ao tentar enviar munições pelos Correios

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou na noite desta sexta-feira (7/2) que um homem de 50 anos foi preso em Carmópolis de Minas, na região Centro-Oeste do estado, enquanto se preparava para enviar munições de armas de fogo pelos Correios. A prisão ocorreu na quinta-feira (6/2).

De acordo com a PCMG, o suspeito atuava no comércio ilegal desse material, tendo como destinatários pessoas na Bahia, Mato Grosso do Sul e Alagoas. Para burlar a fiscalização, utilizava nome e endereço falsos, além de declarar produtos diferentes do conteúdo real dos pacotes. Ele também se valia do registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) para aparentar legalidade em suas atividades.

“Acredita-se que o preso seja apenas uma engrenagem em um grande esquema de comércio ilícito de arma de fogo e munições”, explicou o delegado do caso, Daniel Souza da Trindade, titular da delegacia da Polícia Civil em Carmópolis de Minas, em comunicado emitido pela assessoria da instituição policial.

Atendendo ao pedido da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. Ele foi autuado com base no artigo 17 da Lei 10.826/2003, que trata do registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Em caso de condenação, a pena pode variar de seis a 12 anos de prisão, além de multa. A PCMG não informou a quantidade e o tipo de munições apreendidas.

