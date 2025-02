Antes de ser morta por pastor, jovem foi vista em estrada tentando fugir

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma denúncia sobre uma possível movimentação suspeita de um homem colocando uma jovem à força dentro de um carro foi crucial para a polícia descobrir o paradeiro de Stefany Vitoria Teixeira Ferreira, de 13 anos. A menina desapareceu no último domingo (9/2), ao sair de casa em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo da jovem foi encontrado na tarde dessa terça-feira (11/2), em uma região de mata. O principal suspeito foi preso.

Em coletiva de imprensa, a delegada Ingrid Estevam, da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida da Polícia Civil de Minas Gerais, explicou que assim que foram procurados pela família a investigação recebeu informações de que uma mulher jovem, aparentando ser uma adolescente, foi vista pulando de um carro na estrada do Tijuco. Na ocasião, um denunciante acionou a polícia e informou a placa do carro que, após novas diligências foi confirmado pertencer a João das Graças Pachola, que atuava como pastor no Bairro Metropolitano.

O corpo de Stefany foi encontrado nessa terça-feira (11/2) já em estado de decomposição, depois de dois dias de desaparecimento, que ocorreu no domingo (9/2). Ele estava em uma região de mata localizada na divisa entre as cidades de Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Segundo Kamila Oliveira, irmã da jovem, militares sugeriram que a vítima estivesse “com algum namoradinho” ou "em algum baile”, além de terem ignorado uma pista de que a adolescente poderia estar com o pastor que confessou o crime.

De acordo com uma amiga da adolescente morta, os assédios às meninas do Bairro Metropolitano eram frequentes por parte do suspeito. Depois de ser preso, um carro foi incendiado em frente à casa do pastor. A delegada afirmou que o veículo incendiado não foi usado no crime.

Motivação

De acordo com a delegada responsável pelo caso, o suspeito foi encontrado na casa de um parente. Ao ser confrontado pelos policiais o homem confessou o crime e disse que os levaria até onde enterrou o corpo da garota. Durante os primeiros depoimentos, João da Graça afirmou que matou a adolescente depois que ela teria desferido um tapa em seu rosto. O homem negou, no entanto, que tenha abusado sexualmente da vitima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“O suspeito afirma que a motivação do crime foi que a Stefany teria desferido um tapa no rosto dele. Ele contou que ficou nervoso, enforcou a menina e levou o corpo para a desova”, disse Ingrid Estevam.

A causa da morte ainda não foi confirmada. Exames do Instituto Médico Legal (IML) ainda vão revelar se houve abuso sexual ou não.