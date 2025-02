Mineiros tiveram prejuízo de R$ 212 milhões com golpes em compras on-line

Uma pesquisa realizada pela OLX, empresa global de comércio eletrônico, concluiu que os mineiros tiveram o prejuízo estimado de R$ 212 milhões com golpes em compras on-line no ano de 2024. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11/2), no Dia Mundial da Internet Segura, para evidenciar a importância do tema e dos cuidados que devemos tomar no espaço virtual.

A data é uma iniciativa anual da Insafe, rede de organizações patrocinada pelo programa Safer Internet Plus, da Comissão Europeia. Seu objetivo é promover o uso ético e seguro da internet, por meio da difusão de informações, recursos e guias de boas práticas.

“O Dia Mundial da Internet Segura foi criado para conscientizar todos da importância de um ambiente digital seguro e a informação é, sem dúvida, um passo fundamental para isso. Devemos estar atentos ao navegar nas plataformas digitais, especialmente com nossos dados pessoais e senhas. O usuário que entende isso, certamente terá uma segurança maior”, explica Camila Braga, gerente sênior de Produtos da OLX.

Em todo o estado, as principais fraudes foram: falso pagamento (39%), invasão de conta (29%) e anúncio falso (16%). A categoria de celulares foi a que teve maior incidência de fraude (29%), seguida por videogames (17%) e carros, vans e utilitários (16%).

Ao observarmos o panorama geral do Brasil, estima-se que a soma do valor de todos os produtos que sofreram golpes em 2024 seja de R$ 3,5 bilhões.

O estudo analisou dados do mercado digital brasileiro incluindo sites, apps e contas digitais de janeiro a dezembro de 2024, em uma base de 20 milhões de contas abertas em plataformas on-line.



Quais são os golpes virtuais e como devo me prevenir?





Falso Pagamento

O que é?



Conhecido também como golpe da Compra Aprovada, ocorre quando o fraudador se passa pelo comprador e faz um falso comprovante de depósito, levando a vítima a acreditar que o valor referente à compra foi pago e, portanto, fazer a entrega do item. O comprovante falso é enviado por e-mail ou aplicativo de mensagens e, quando o vendedor nota a fralde, o criminoso já está com o produto em mãos, deixando de responder as mensagens.





Como se prevenir



Para evitar que isso aconteça, é importante que o vendedor só entregue o produto após a confirmação do depósito em sua conta bancária ou carteira digital. Manter a conversa pela ferramenta de chat disponível na própria plataforma de compra e venda, evitando negociar por aplicativos de mensagens também é um cuidado importante.

Invasão de Conta

O que é?

Consiste no uso de logins e senhas de outras pessoas, obtidos a partir de vazamento de dados na internet para a criação de anúncios ilegítimos. Nessa situação, o golpista utiliza essas informações para se passar por outras pessoas e obter pagamentos antecipados por produtos que não existem ou até testar cartões da vítima para aplicar golpes em diferentes plataformas.

Como se prevenir

Para evitar o uso indevido dos dados, é fundamental não repetir senhas em diferentes sites e usar combinações fortes, com muitos caracteres, misturando letras, números e caracteres especiais (exclamação, arroba, traço, entre outros).





Anúncio Falso

O que é?



Esse golpe acontece quando o fraudador cria um anúncio falso, recebe pela venda, mas não entrega o produto ao comprador, porque ele não existe. Depois que a vítima faz o pagamento, é possível que o vendedor deixe de responder as mensagens ou até apague seus dados.



Como prevenir



Para se proteger de situações como essa, é preciso desconfiar de ofertas muito destoantes das normais. Caso necessário, pesquise preços, condições de pagamento e entrega antes de iniciar as negociações. O usuário também deve evitar levar as conversas para fora da plataforma, sem compartilhar telefone e e-mail.







Roubo de Dados

O que é?



Visando coletar dados pessoais dos usuários, o criminoso cria anúncios falsos e solicita o preenchimento de formulários a fim de obter informações como CPF, conta bancária, entre outros.

Como se prevenir



Para evitar cair nesse golpe, não compartilhe seu número de celular, endereço de e-mail, CPF e informações bancárias com terceiros. Portanto, ao receber links para preencher, em especial de vagas de emprego, vale a pena certificar que se trata da página oficial da empresa ou recrutadora.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice