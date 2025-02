Ministro revela: Minas liderou produção de energia no Brasil em 2024

Minas Gerais foi o estado que mais cresceu na produção de energia em 2024, com 3,2 GW acrescentados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O estado conta com um terço do potencial de todo território nacional para geração de energia solar e concentra o mesmo percentual dos leilões para investimentos em linhas de transmissão e subestações nos últimos dois anos.

Os números foram destacados pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em visita a Janaúba, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (10/2). Ele conheceu as obras de construção de linhas de transmissão da empresa Isa Energia Brasil. Também visitou a usina do Complexo Solar Vista Alegre, do Grupo Atlas Renewable Energy. A planta iniciou a operação no final do ano passado com potência instalada de 902 MWp, considerada a segunda maior usina solar do país.

"Minas Gerais tem um grande potencial para a produção de energia solar, um terço de todo o potencial está em terras mineiras. Por isso, dos R$ 60 bilhões que leiloamos nos últimos dois anos para a construção de linhas de transmissão e subestações, R$ 20 bilhões serão aplicados no estado, criando a infraestrutura necessária para o escoamento de toda a produção no estado”, afirmou Alexandre Silveira.

“O sol que tanto castigou o Norte e o Nordeste (de Minas), e o Vale do Jequitinhonha hoje se tornou uma grande oportunidade econômica e de transformação social, gerando milhares de empregos e melhorando a vida das pessoas", enfatizou o ministro.

Estão previstos investimentos da ordem de R$ 8,8 bilhões em plantas de geração de energia solar no território mineiro, por meio de projetos da iniciativa privada, até 2030, informa o Ministério de Minas e Energia.

De acordo com a pasta, a Isa Energia está investindo R$ 3,7 bilhões na construção de mais de 900 quilômetros de linhas de transmissão que vão do Norte de Minas até o Espírito Santo. O empreendimento vão favorecer a transmissão de 8 GW de energia solar, com a previsão de ocupar mais de 7 mil trabalhadores nas obras.

As linhas de transmissão da Isa Energia partirão de Jaíba e vão atravessar por 29 municípios mineiros, do Norte de Minas, além dos vales do Mucuri e Rio Doce, em direção ao Espírito Santo, e percorrerão 10 municípios capixabas, alcançando Cariacica e Serra, na Grande Vitória. Está prevista a construção de três subestações no mesmo projeto: em Jaíba e Janaúba (Norte de Minas) e em Capelinha (Vale do Jequitinhonha).

No Complexo Solar Vista Alegre, informa o Ministério de Minas e Energia, foram investidos R$ 2,18 bilhões, envolvendo financiamento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) . O empreendimento da Atlas é o segundo maior do país em capacidade instalada e o maior construído em fase única, com 1,5 milhão de módulos instalados e potência de 902 GWp.

"Temos trabalhado em políticas públicas para garantir a expansão de nossa matriz energética, principalmente por meio de fontes renováveis, como é o caso da energia solar. E Minas Gerais tem se destacado neste cenário, com grandes investimentos sendo realizados principalmente no Norte do estado. Com isso, temos conseguido transformar a realidade das regiões, gerando milhares de empregos e diversificando a economia, garantindo ainda o protagonismo do Brasil na geração de energia limpa", assegurou Alexandre Silveira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia