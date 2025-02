Preço do azeite recua 22%, mas o do café avança até 32% nos últimos 3 meses

Dois itens cujos preços dispararam em 2024 podem estar tomando rumos opostos: enquanto o valor do azeite começa a regredir, o do café continua avançando. Foi isso o que mostrou uma pesquisa do site Mercado Mineiro, que fez o levantamento de preços de produtos essenciais da cesta básica em oito das principais redes de supermercados e atacarejos de BH e Região Metropolitana.

Conduzida de 5 a 7 de fevereiro, a pesquisa mostrou que o preço médio do azeite português Borges Extra Virgem 500ml caiu de R$ 59,80 para R$ 46,45, uma redução de 22%. Na contramão, o café registrou os maiores aumentos desse período: o Pilão de 500g, que custava em média R$ 21,41, subiu para R$ 28,75, um aumento de 34%; já o café Caboclo de 500g, de R$ 19,45 foi para R$ 25,71, reajuste de 32%.

Na lista dos produtos que tiverem maiores altas nos preços médios estão:

Óleo de soja Vitaliv 900ml: de R$ 6,94 para R$ 7,99 (aumento de 15%);

Margarina Delícia 500g: de R$ 7,66 para R$ 8,34 (aumento de 8.86%);

Macarrão com ovos Galo 500g: de R$ 3,33 para R$ 3,63 (aumento de 9%);

Macarrão com ovos ABC 500g: de R$ 3,99 para R$ 4,39 (aumento de 10%);

Açúcar cristal Euroçucar 5kg: de R$ 18,98 para R$ 21,79 (aumento de 14.81%).

Já as maiores quedas de preços médios nos últimos três meses foram:

Arroz Carrijo de 5kg: de R$ 26,90 para R$ 22,53 (redução de 16%);

Arroz Alegrete 5kg: de R$ 29,76 para R$ 24,98 (redução de 16%);

Arroz Sepé 5kg: de R$ 30,15 para R$ 26,90 (redução de 10.78%);

Feijão carioca Camil 1kg: de R$ 7,20 para R$ 6,78 (redução de 5.83%);

Feijão carioca Vasconcelos 1kg: de R$ 6,23 para R$ 5,83 (redução de 5.83%);

Feijão carioca Turamã 1kg: de R$ 5,84 para R$ 4,58 (redução de 21.58%);

Feijão Xap 1kg: de R$ 5,98 para R$ 4,90 (redução de 18%);

Leite integral Itambé 1l: de R$ 5,63 para R$ 5,01 (redução de 10.97%);

Leite integral Quatá 1l: de R$ 4,78 para R$ 4,18 (redução de 12%).

Variação de preços mostra que vale a pena pesquisar

A pesquisa também revela uma considerável variação nos preços do mesmo produto entre os estabelecimentos, evidenciando a necessidade de se pesquisar. Um bom exemplo disso é o pente de ovos brancos com 20 unidades, cujo preço varia entre R$ 9,99 e R$ 21,49, diferença de 115%.

Confira outras variações de preços demonstradas na pesquisa, que está disponível no aplicativo comOferta:

Maionese Liza 450g: de R$ 5,48 até R$ 11,49 (diferença de 109%);

Fubá Pachá 1kg: de R$ 2,57 até R$ 4,29 (diferença de 66.93%);

Molho de tomate Pomarola 320g: de R$ 2,39 até R$ 3,98 (diferença de 66%);

Leite integral Ninho 1l: de R$ 4,89 até R$ 7,89 (diferença de 61%);

Sardinha Gomes da Costa 125g: de R$ 4,25 até R$ 6,49 (diferença de 52.71%);

Achocolatado Nescau 370g: de R$ 7,99 até R$ 12,15 (diferença de 52%);

Ovos brancos dúzia: de R$ 7,90 até R$ 11,69 (diferença de 47.97%);

Margarina Doriana 500g: de R$ 6,49 até R$ 9,49 (diferença de 46%);

Sal refinado Globo 500g: de R$ 2,19 até R$ 3,09 (diferença de 41%);

Óleo de soja Liza 900ml: de R$ 6,98 até R$ 9,49 (diferença de 35.96%);

Farinha de trigo Dona Benta tradicional 1kg: de R$ 4,40 até R$ 5,98 (diferença de 35.91%);

Leite integral Italac 1l: R$ 4,29 até R$ 5,49 (diferença de 27.97%);

Feijão carioca Tryumpho 1kg: de R$ 6,39 até R$ 7,99 (variação de 25%);

Arroz Carrijo 5kg: de R$19,90 até R$24,80 (variação de 24%);

Café Pilão 500g: de R$ 25,90 até R$ 31,99 (diferença de 23%);

Feijão carioca Pachá 1kg: de R$ 4,95 até R$ 5,99 (diferença de 21%);

Macarrão com ovos Galo 500g: de R$ 3,28 até R$ 3,98 (diferença de 21%);

Arroz Tio João 5kg: de R$ 30,90 até R$ 36,78 (variação de 19%).

