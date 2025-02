Carnaval de BH: cor das meias é a nova tendência da paquera

Os blocos de rua do carnaval de Belo Horizonte incorporam um movimento que nasceu dentro dos grupos de corrida para tentar organizar a paquera: as meias coloridas. Em especial a meia azul.

O que começou como uma brincadeira entre corredores de rua, onde as cores das meias indicavam o status de relacionamento, deve ganhar força como um adereço da fantasia nos blocos carnavalescos este ano.

A lógica é simples: cada cor de meia representa um status, permitindo que os interessados saibam antes de uma interação se a abordagem pode ser bem-vinda ou não. A tabela usada nessa brincadeira é a seguinte:

Azul = solteiro

Verde = ficando

Turquesa = enrolado

Preto = divorciado

Branco = casado

Vermelho = tô tranquilo

Adereço ganhou adeptos

Essa adaptação carnavalesca tem conquistado adeptos não só pela teórica praticidade no momento da paquera, mas também pela diversão que o período demanda. Muitos grupos on-line responsáveis por orientar onde e quando vai ter um bloquinho já incorporaram a ideia.



Não fique de fora

Com a tendência das meias coloridas, a decisão de como ir vestido aos blocos de rua já está encaminhada. Mas a dúvida que fica é: onde vai ter bloquinho? Nisso, o Estado de Minas pode te ajudar. Está disponível nosso mapa e planilha interativos, com as informações dos desfiles dos blocos de rua do carnaval de BH. O documento está em constante atualização e também é possível baixar a versão off-line.