Notícia em áudio: podcast lê reportagens para ouvir no fim de semana

O Estado de Minas lança neste sábado (18) podcast que lê reportagens especiais e textos marcantes de edições recentes do jornal para serem ouvidos nos fins de semana. O “Notícia em áudio” vai ao ar aos sábados e domingos, sempre às 8h.

A proposta é contar histórias para você ouvir no seu tempo. Sem deixar que a pressa do dia a dia atrapalhe a imersão no tema.

O “Notícia em áudio” é publicado nas plataformas de streaming de podcast e no canal do Portal Uai no YouTube. Afinal, uma boa história merece ser contada e recontada muitas vezes. E em vários formatos.

E se você tem interesse em mais histórias bem contadas para ouvir, vale acompanhar o Sabia Não, Uai!, nossa série sobre curiosidades relacionadas à cultura mineira.

A produção conta com o apoio do vasto material disponível no arquivo de imagens do Estado de Minas, formado também por edições antigas do Diário da Tarde e da revista O Cruzeiro, e por vídeos digitalizados da TV Itacolomi.

As reportagens do Sabia Não, Uai! você pode ler aqui em nosso site. Os vídeos estão disponíveis também nas plataformas de streaming de podcast no canal do Portal Uai no YouTube.