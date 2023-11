A série especial Sabia Não, Uai!, do Estado de Minas, chegou à terceira temporada com recorde de audiência. O projeto foi um dos selecionados no Brasil para o programa Acelerando Negócios Digitais, do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), que tem apoio da Meta e é desenvolvido em parceria com diversas associações de mídia (Abert, Aner, ANJ, Ajor, Abraji e ABMD).

O Sabia Não, Uai! mostra de um jeito descontraído e moderno histórias e curiosidades relacionadas à cultura mineira. A produção conta com o apoio do vasto material disponível no arquivo de imagens do Estado de Minas, formado também por edições antigas do Diário da Tarde e da revista O Cruzeiro, além de fotos originais e exclusivas sobre Belo Horizonte e Minas desde o começo do século passado.

Um dos episódios de destaque e grande repercussão nas redes sociais contou a história da igreja e do cemitério que existiam no antigo arraial do Curral del-Rei, mas que quase foram apagados da história de Belo Horizonte após a construção da capital mineira. O vídeo e a reportagem relembraram a importância do Largo do Rosário para nossa cidade e nosso estado.

A acirrada disputa entre BH e outras quatro cidades pelo título de capital mineira, no fim do século 19, também movimentou as redes sociais com milhares de comentários favoráveis de leitores nas redes sociais, em especial no perfil do EM no TikTok.

Para acompanhar os episódios do Sabia Não, Uai!, acesse o guia que reúne as histórias desta temporada do especial, produzido pelo Núcleo de Criação Multimídia do Estado de Minas. O conteúdo também está disponível nas plataformas de podcast e no YouTube.

Apoio internacional

O Sabia Não, Uai! foi um dos selecionados no Brasil para participar da concorrida iniciativa do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), que tem como objetivo atender às necessidades e desafios específicos de diferentes modelos de negócios. Serão cinco meses de mentorias exclusivas de profissionais do Brasil e exterior especializados no desenvolvimento de produtos e estratégias digitais.

O processo de seleção do programa Acelerando Negócios Digitais deste ano escolheu 160 projetos de mídia no país, sendo 80 de organizações e 80 de jornalistas independentes. Os veículos jornalísticos beneficiados são de 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, abrangendo todas as regiões do país. Em Minas, outros 5 projetos além do Sabia Não, Uai! foram escolhidos.

A concorrência este ano foi grande, com 1.534 participantes, de todos os estados, representando 254 cidades brasileiras e 473 organizações. O Acelerando Negócios Digitais oferece suporte a veículos midiáticos de diferentes tipos e tamanhos, de pequenas rádios a grandes empresas de TVs, passando por diferentes jornais impressos e organizações de jornalismo digital, mas com uma preocupação de estimular a diversidade regional.