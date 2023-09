BH não era a única: cidades que tentaram ser capital de Minas

432





Minas Gerais mudou sua capital no fim do século 19, mas Belo Horizonte não era o único município na disputa para herdar o título que anteriormente pertencia a Ouro Preto. BH venceu essa disputa, mas a concorrência foi acirrada e movimentou a população do estado em torno dos cinco nomes estudados para o posto de cidade mais importante do estado.









Com as candidaturas lançadas, veio a discórdia pela escolha da nova capital de Minas Gerais . A população se dividiu entre os “mudancistas”, favoráveis à nova capital, e os “não mudancistas”, que preferiam que tudo continuasse do jeito que estava. Os mudancistas venceram e uma comissão foi criada para escolher o melhor lugar para a capital planejada.





As cidades que tentaram ser capital

Enquanto o antigo arraial do Curral del-Rei discutia sua própria identidade, a região entrou na disputa para ser a nova capital mineira. Os outros concorrentes eram Juiz de Fora, na Zona da Mata; Barbacena, na Região Central; Várzea do Marçal, em São João del-Rei, no Campo das Vertentes; e Paraúna, na região da Serra do Cipó.





Em julho de 1890, o Clube Republicano de Belo Horizonte traçou um perfil a favor da cidade, destacando o que ela apresentava de benefícios caso fosse escolhida, segundo consta no livro “Notas Cronológicas de Belo Horizonte, de Octavio Penna. “A povoação de Belo Horizonte está situada n’uma bacia de campo com pequenos declives para o Ribeirão Grande que margea a povoação.”





E foram justamente a riqueza hídrica e a topografia os grandes pontos favoráveis à escolha de BH como futura capital. Sua posição na Região Central do estado também contou pontos a favor da cidade.





Concorrentes descartadas

Barbacena, por exemplo, foi excluída da disputa pela Comissão Construtora da Nova Capital com a justificativa de ter um relevo pouco atrativo para as pretensões de expansão e, segundo argumentos da época, ter “água de baixa qualidade”.





Na época, a população e empresários influentes de Juiz de Fora se mobilizaram em defesa pública pela escolha do município como capital. Porém, a cidade da Zona da Mata foi considerada longe demais, apesar de sua importância econômica.

O Sabia Não, Uai! resgata histórias e casos sobre Minas Gerais



Paraúna, hoje conhecida como Costa Sena, um distrito de Conceição do Mato Dentro, também saiu da disputa. Os motivos eram uma mistura do que afastou Ouro Preto de continuar como capital e das justificativas para a recusa de Juiz de Fora: terreno acidentado e estar em área distante.









Em 1897, apenas quatro anos depois da decisão, a nova capital foi erguida e nomeada Cidade de Minas. E, em 1901, passou a se chamar Belo Horizonte. E Várzea do Marçal, na região de São João del-Rei, teve chance de virar a capital de Minas, mas perdeu por ficar em terreno considerado pantanoso demais para uma expansão, segundo a equipe da Comissão Construtora. O Estado de Minas visitou, em 2012, Costa Sena e Várzea do Marçal e conversou com moradores sobre essa história.Em 1897, apenas quatro anos depois da decisão, a nova capital foi erguida e nomeada Cidade de Minas. E, em 1901, passou a se chamar Belo Horizonte.





Cidade de Minas, Bello Horisonte, BH…

A mudança oficial do nome do antigo arraial de Curral del-Rei para Belo Horizonte foi determinada em 12 de abril de 1890, por meio do Decreto 36, assinado pelo então presidente João Pinheiro da Silva, cargo semelhante ao de atual governador. O texto confirmava que a região aos pés da Serra do Curral deixaria de pertencer a Sabará:





“Doutor Governador do Estado de Minas Gerais resolve determinar que a freguesia do Curral D’El Rei, município de Sabará, passa a denominar-se d’ora em diante Belo Horizonte, conforme foi requerido pelos habitantes da mesma freguesia. Nesse sentido expeçam-se as necessárias comunicações. Palácio, em Ouro Preto, 12 de Abril de 1890.”





A confusão de nomes para o novo centro do poder mineiro, que começou com a expectativa de ser conhecida como Cidade de Minas e por um tempo teve duas letras “L” e um “S” no lugar do “Z” fez parte dessa turbulenta transição da capital. A própria planta geral da cidade mostra esses desencontros de nomenclatura, como mostrou o Sabia Não, Uai! em sua primeira temporada, no episódio “De Cidade de Minas e Bello Horisonte a BH”