Carnaval 2025: mais de 2,6 mil credenciais já foram entregues aos ambulante

A entrega das credenciais para os ambulantes que irão trabalhar no Carnaval de Belo Horizonte 2025 iniciou nesta terça-feira (11) no Expominas, na Região Oeste da capital. De acordo com a Belotur, foram entregues 2.624 credenciais no primeiro dia, e o tempo médio de atendimento tem sido de 15 minutos, incluindo um breve treinamento obrigatório com orientações sobre as regras de comercialização.

Mesmo com a redução no tempo de espera em relação a 2024, alguns ambulantes relataram filas e longa permanência no local. André Rodrigues, de 53 anos, chegou ao Expominas às 4h para garantir sua credencial e só saiu por volta das 9h. “Foi um pouco demorado, mas melhor e mais organizado do que no ano passado”, afirmou.

A credencial permite que os ambulantes trabalhem exclusivamente nos desfiles de blocos de rua entre 15 de fevereiro e 9 de março, respeitando normas como a proibição da venda de bebidas para menores de 18 anos e a comercialização de produtos em eventos privados.





A retirada das credenciais segue até sábado (15), no Expominas, das 8h às 17h, para aqueles que tiveram suas inscrições confirmadas pela Belotur. Inicialmente, a entrega aconteceria no Mercado da Lagoinha, na Região Noroeste, mas foi transferida para o Expominas. O objetivo é oferecer mais conforto aos ambulantes, com atendimento em um espaço climatizado e protegido da exposição ao sol e à chuva.

