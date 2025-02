Carnaval 2025: entrega de credenciais para ambulantes começa com fila

A entrega das credenciais para os ambulantes que pretendem trabalhar nos blocos de carnaval em Belo Horizonte começou na manhã desta terça-feira (11/2), no Expominas, no bairro Gameleira, Região Oeste da capital, com fila e muita expectativa. Desde antes do início da entrega da autorização, centenas de pessoas já aguardavam na porta para retirar o documento.

Flavia Ferreira, de 36 anos, vai trabalhar como ambulante na festa pela primeira vez. Ela, que é de Belo Horizonte, participou do carnaval dos últimos anos como foliã. Dessa vez, ela quis aproveitar a data para fazer renda extra. “Como é a primeira vez, vou ver na hora como vai funcionar. Achei tranquilo fazer o credenciamento, só a fila que está grande”.

Maria Eliedina de Carvalho, de 63 anos, chegou por volta das 7h30 ao Expominas. Ela contou à reportagem do Estado de Minas que decide em quais blocos de rua ela vai um dia antes do desfile. “Ano passado, fui na Avenida Brasil, Praça Sete e no bairro Castelo. Já sei onde é bom de vender”.

Para receber o documento, o ambulante deve apresentar identidade original com foto e o número de protocolo gerado no cadastro. De acordo com a prefeitura, o certificado dá ao ambulante o direito de circular exclusivamente pelos desfiles de Blocos de Rua entre 15 de fevereiro e 9 de março – período oficial da folia na capital. O prazo para retirar a credencial é de 11 a 15 de fevereiro, das 8h às 17h.

Menos credenciais em 2025

Em 2025, o número de credenciais é 33% menor que o número do ano passado. Este ano, cerca de 14 mil ambulantes estão credenciados pela Prefeitura para trabalhar, contra cerca de 21 mil pessoas do ano passado. Essa redução era uma reivindicação da Associação dos Trabalhadores Ambulantes da capital mineira.

Um casal, que não quis se identificar, vai trabalhar como ambulante no carnaval pela segunda vez. Em 2024, mesmo com o número maior de vendedores nas ruas, eles venderam bem. Agora, a expectativa é ainda maior. “Vendemos bem. O que é difícil é o pessoal que vai para a rua sem credencial (e vira concorrente)”.

Já Benedito Silva, de 66 anos, que trabalha como ambulante no carnaval da capital há anos, a redução de credenciais foi essencial. “Para quem trabalha na rua, foi excelente. Ano passado, eu não tive prejuízo, mas também não ganhei”.

Maria Eliedina foi ambulante em 2024 e também comemorou a diminuição de credenciais deste ano. “Não tive prejuízo, mas tinha muitos ambulantes na rua. Foi muito difícil. Acredito que esse ano vai ser melhor”.

Para a redução, a Belotur informou que “realizou um estudo detalhado sobre o número ideal de credenciais para atender às necessidades dos foliões e dos ambulantes.” Essa análise levou em consideração pesquisas realizadas com participantes do carnaval, solicitações dos trabalhadores da categoria e mensagens nas redes sociais.

Adjailson Severo, presidente da Associação dos Trabalhadores Ambulantes de BH, afirmou que a redução é uma conquista para a categoria. “Nós não poderíamos repetir os mesmos erros que foram cometidos no último ano, com aquele número imenso de ambulantes, um em cima do outro, que ninguém lucrou com isso”, diz.

No carnaval do ano passado, ambulantes relataram ao Estado de Minas as dificuldades que estavam enfrentando - entre elas, o número de pessoas vendendo bebidas. “Tinha mais ambulantes que folião. Isso prejudicou muito nossas vendas. Teve muita gente que não conseguiu nem tirar o dinheiro que investiu”, disse a vendedora Tabata Mendes Oliveira na época.

“Estão todos revoltados, muita gente investiu e voltou para casa com mais da metade da mercadoria. Chegava 18h, e já vinham fechando nossas caixas, nos expulsando e tratando a gente muito mal. Poderia ter sido excelente, mas foi uma péssima primeira experiência”, corroborou Patrícia Teodoro Batista, que trabalhou como ambulante pela primeira vez durante a folia de 2024.

Na época, os comerciantes também reclamaram da falta de fiscalização, o que resultou em muitas pessoas que não estavam credenciadas realizando vendas. “Tinha gente vendendo ilegalmente qualquer tipo de bebida, até mesmo garrafas de vidro, bebidas servidas em copo; vi também gente vendendo churrasquinho no meio da multidão em tempo de (causar) um acidente”, contou.

André Rodrigues, de 53 anos, chegou ao Expominas às 4h para pegar a credencial do quarto ano como ambulante por já imaginar o tamanho da fila. Cerca de cinco horas depois, ele saiu com a credencial. Mesmo com o tempo de espera, ele achou melhor e mais organizado do que a entrega do ano passado.

André disse que vai esperar o carnaval passar para avaliar a diminuição de credenciais distribuídas em 2025. “Ano passado, fui muito prejudicado. Não cheguei a ter prejuízo, mas também não lucrei”.

Mudança de endereço

Inicialmente, a retirada seria no Mercado da Lagoinha, no bairro de mesmo nome, na Região Noroeste. Segundo a PBH, no Expominas, os profissionais teêm mais conforto, com atendimento em ambiente climatizado, sem exposição à rua.

“A infraestrutura do Expominas também conta com diversos banheiros estruturados do próprio espaço, garantindo comodidade para um número maior de usuários simultaneamente. Além disso, a mudança de local de retirada das credenciais traz a vantagem de ser um espaço de fácil acesso, próximo à estação de metrô Gameleira, com paradas de ônibus nas imediações e uma área dedicada para embarque e desembarque de veículos”.

Benedito chegou cedo ao Expominas e saiu com a credencial cerca de uma hora depois da abertura dos portões. Segundo ele, foi tranquilo pegar o documento e mais fácil de chegar ao local.

Maria Eliedina apontou que a fila da fila preferencial estava lenta. “Deve ter mais de uma hora que estou aqui dentro. A fila demora muito tempo a andar, mas o importante é sair de lá com a credencial”.

No Expominas, a capacidade de atendimento foi ampliada e até 2.800 credenciais poderão ser entregues por dia, com 40 profissionais realizando o atendimento, de acordo com a prefeitura.