Carnaval em BH: ação incentiva venda de bebidas em latas durante a folia

"Carnaval é na Lata" é a premissa da nova campanha para conscientizar os donos de estabelecimentos sobre a importância de priorizar a comercialização de bebidas e alimentos em recipientes que não sejam perfurocortantes, como garrafas de vidro, durante a folia em Belo Horizonte. As ações começam nesta terça-feira (28/1).



De acordo com a prefeitura, todos os bares e restaurantes instalados nas vias e imediações das rotas de desfiles dos blocos de rua serão visitados por fiscais da Secretaria Municipal de Política Urbana, que farão as abordagens educativas.

As equipes fixarão cartazes, informes sobre o que são atividades proibidas, como, por exemplo, a realização de eventos sem licença, a obstrução da calçada e a colocação de caixa de som no logradouro. Os comerciantes também serão conscientizados sobre outras normas de segurança: não servir alimentos com utilização de objetos pontiagudos, como espetos, entre outros.

Vale destacar que os ambulantes licenciados para o carnaval são proibidos de vender bebidas em garrafas. Caso seja constatado o desrespeito a essa disposição, o ambulante pode ter a mercadoria apreendida, perder o credenciamento e ser multado.

A campanha faz parte do programa Fiscalizar e Educar que estimula atitudes de promoção de bem-estar e segurança para a comunidade. O período oficial do carnaval na capital mineira vai de 15 de fevereiro a 9 de março. Em 2025, a expectativa é que a folia atraia cerca de 6 milhões de visitantes e movimente aproximadamente R$ 1 bilhão na economia local.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck