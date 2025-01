Jovem que estava internado é encontrado morto no Rio São Francisco

O corpo de um jovem, de 18 anos, morador do Prata, no Triângulo Mineiro, foi encontrado boiando no final da tarde de domingo (26/1) em uma das margens do Rio São Francisco, na altura do município Planura, na mesma região de Minas Gerais. Ítalo Gabriel Guimarães dos Santos estava desaparecido desde a última sexta-feira (24/1).

O Corpo de Bombeiros de Frutal, que atendeu a ocorrência, informou que o corpo do jovem estava em avançado de decomposição. Segundo informações divulgadas pela mãe de Ítalo, ele estava internado em uma clínica de recuperação de Frutal, a cerca de 100 quilômetros do Prata, e teria deixado o local por conta própria.

A mulher não divulgou o nome da clínica e nem o registro policial informou o mesmo.

A perícia da Polícia Civil esteve no local onde o corpo foi encontrado. Após a vítima ter sido resgatada pelos bombeiros e passado por exames preliminares, ela foi encaminhada para o Instituto Médico-Legal (IML) de Frutal.



De acordo com a corporação, após denúncia e localização do corpo do jovem, a Polícia Civil foi acionada e deslocou a perícia oficial ao local, “onde foram realizados os trabalhos de praxe e providenciada a remoção do cadáver ao Posto Médico-Legal para a devida identificação e exame de necropsia. A PCMG aguarda a conclusão de laudos periciais para apontar as circunstâncias e a causa da morte”, complementou a nota.



