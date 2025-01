Mineiros que voltaram de litoral paulista são assaltados na estrada

Após férias em Ubatuba, no litoral paulista, dezenas de turistas mineiros passaram por momentos tensos na volta para casa, na noite desse domingo (26/1).

Oriundos de Frutal, no Triângulo Mineiro, eles retornavam de ônibus quando foram surpreendidos com a ação de assaltantes.



O motorista relatou que regressava com os turistas que estavam em excursão, e, de repente, no início da serra, os assaltantes quebraram o parabrisa e o vidro da frente do veículo.

“Consegui escapar da armadilha, passando por cima da perna de um dos assaltantes. Depois disso, parei em um posto fiscal e fui direcionado à delegacia de Ubatuba para registrar o ocorrido”, contou.



Os suspeitos estão sendo procurados. A Polícia Civil de Ubatuba instaurou inquérito para investigar o caso.