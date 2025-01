Minas Gerais confirma primeiras mortes por dengue em 2025

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Minas Gerais confirmou duas mortes por dengue em 2025. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde, por meio do painel de monitoramento das arboviroses atualizado nesta segunda-feira (27/1). Outros seis óbitos estão em investigação.

Os pacientes, segundo o painel, tinham entre 80 e 89 anos. A reportagem procurou a SES-MG para saber onde as mortes foram registradas, mas, até o momento, não houve resposta.

Ainda segundo o levantamento, até a manhã desta segunda, 3.810 casos da arbovirose foram confirmados. Outros 8.675 estão em investigação.

Os casos de dengue, que tradicionalmente aumentam durante o verão, quando as temperaturas elevadas e as chuvas potencializam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, começaram o ano com números menores dos que em 2024. Na primeira quinzena do último ano, ainda segundo o informe epidemiológico do Estado, houve 3.983 testes positivos.

Em janeiro do ano passado, Minas Gerais foi o estado brasileiro com maior quantidade de casos suspeitos de dengue. Essa situação fez com que o governo estadual decretasse emergência em saúde pública. Na ocasião, 366 municípios mineiros estavam em situação de alerta, enquanto 305 apresentavam risco elevado para transmissão da doença.

Situação em BH



Na capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-BH), em 2025, até a última sexta-feira (24/1), 14 casos da infecção foram confirmados. Outros 835 exames estão pendentes de resultados e avaliações epidemiológicas. Noventa e uma possíveis contaminações foram descartadas.

Chikungunya e zika

Em relação à febre chikungunya, até 27 de janeiro, foram registrados 1.352 casos prováveis da doença neste ano, dos quais 1.039 foram confirmados.

Até o momento, não há óbitos confirmados ou em investigação em decorrência da doença em Minas Gerais. Quanto ao vírus zika, até o momento, há um caso provável e nenhum confirmado para a doença no estado.