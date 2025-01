MG: homem é morto com facada no pescoço por negar sexo

Um homem de 32 anos foi assassinado em Espírito Santo do Dourado, no Sul de Minas. O crime aconteceu por volta das 14h desse domingo (26/1) em um bar na zona rural da cidade, no Bairro Espraiado. O suspeito apanhou de populares enquanto tentava fugir.





De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima e o suspeito estariam consumindo bebida alcóolica, e possivelmente cocaína, encontrada no local do crime, quando tiveram um desentendimento.

O suspeito disse para a polícia que tentou se deitar com a vítima, mas ela se negou e foi esfaqueada.



Mãe tentou salvar o filho



Uma testemunha disse que a vítima e o suspeito estavam em um quarto, que dá acesso ao bar, quando ouviu gritos. Ao entrar no cômodo, se deparou um homem em cima do outro. Um deles ameaçou o outro com uma faca.

A testemunha então saiu do local e entrou em um barracão que fica ao lado do bar. Em poucos minutos, segundo a testemunha, o suspeito chegou à residência arrastando a vítima, que estava com uma faca enterrada no pescoço.

O autor pediu para que a testemunha ligasse o carro, empurrou ainda mais a faca no pescoço da vítima, entrou no veículo e fugiu do local.





A mãe da vítima também presenciou o crime. Ela contou para a polícia que entrou no barracão e se deparou com a faca cravada no pescoço do filho, tendo implorado para que o autor não o matasse. Ela ainda deu uma vassourada no homem, que fugiu.





A mãe também contou que, quando entrou no quarto onde aconteceu o esfaqueamento, viu um pote contendo cocaína e que não sabia informar se os dois estavam consumindo a droga no momento do crime.

O vizinho resgatou a vítima.



Um vizinho socorreu a vítima até o pronto socorro municipal. Ele estava em casa, quando a vítima o teria chamado. A vítima estava em um carro, buzinando e pedindo ajuda alegando ter sido esfaqueado. Ele ainda estaria com um pano enrolado no pescoço, com sangramento.





O vizinho então assumiu o controle de direção e foi para o hospital. No meio do caminho, ele viu o momento em que populares estavam batendo no autor do crime. Ele teria parado, dispersado a confusão e seguido para o hospital com a vítima, que não resistiu e morreu na unidade de saúde.



Autor apanhou da população



Duas facas com vestígios de sangue foram apreendidas, uma no quarto e outra no balcão do bar. No boletim de ocorrências, a PM confirmou que o homem foi preso com sintomas de embriaguez e sob efeito de drogas.





O autor quase foi linchado pela população. Quando a Polícia Militar (PM) chegou à estrada rural onde foi acionada, o homem estava sem roupas e cercado por populares. Ele confessou o crime e disse que bateu o carro que dirigia em uma cerca. O homem resistiu à prisão.





Segundo a PM, ele estava exaltado e agressivo e, por isso, precisou ser algemado. O homem foi colocado no compartimento fechado da viatura, para garantir a integridade física, pois estava com diversos ferimentos, após ter apanhado de populares no local.





Um vídeo mostra o homem pelado, sendo indagado por populares e se enrolando nas palavras, comprovando sintomas de embriaguez. O autor de 41 anos foi levado para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, e depois encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.





Para a polícia, ele disse que estava com a vítima no quarto, bebendo e usando droga, quando tentou levar a vítima para a cama para terem relação sexual. Quando Luan se negou, ele disse que ficou com raiva e partiu para cima dele, golpeando-o no pescoço.



Polícia Civil vai investigar o caso



A perícia técnica compareceu ao local do crime. Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato, bem como pela conclusão do indiciamento do autor. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.





O corpo de Luan foi encaminhado para a Funerária Santa Edwiges, em Pouso Alegre. O sepultamento acontecerá na tarde desta segunda-feira (27/1), no cemitério municipal de Espírito Santo do Dourado. O horário não foi confirmado pela funerária.

Iago Almeida/Especial para o EM