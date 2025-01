Câmera em carreta mostra batida que matou quatro pessoas na BR-116

Um vídeo, gravado por uma câmera de segurança instalada na cabine de um caminhão, mostrou o exato momento de um trágico acidente na BR-116, no trecho entre Governador Valadares e Mathias Lobato, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nesse domingo (26/1).

Mãe, avó e uma criança de 1 ano e 2 meses, residentes em Guanhães, perderam a vida na batida. Já outras três pessoas ficaram feridas.

Nas imagens, é possível ver um automóvel Chevrolet Prisma invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com o caminhão. O impacto da batida foi violento, fazendo com que o veículo de carga perdesse o controle e atingisse um outro carro, um Fox.



As vítimas feridas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e por uma ambulância do município para unidade hospitalar da cidade.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e confirmou que as quatro mortes estavam ocupando o Prisma.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice