Eduardo Bolsonaro, que desconhecia Kissinger, agora cita a ‘Stasi de Hitler’

Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo no X nesta segunda-feira, 27, com parte do discurso direcionada a Donald Trump. O deputado acabou confundindo a Gestapo, a polícia política da Alemanha nazista, com a Stasi, nome da polícia política da República Democrática Alemã, a Alemanha oriental.

O deputado criticava o Supremo e a PF, e comparou a polícia brasileira à “Stasi de Hitler”. Hitler já estava morto havia tempo quando a Stasi foi criada.

Não foi a primeira pérola fruto do vasto conhecimento de história do deputado, que é bacharel em direito pela UFRJ. Certa vez, disse não conhecer Henry Kissinger (foto abaixo), secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional dos EUA nos governos de Richard Nixon e Gerald Ford.

Em 2020, em entrevista para a revista piauí sobre ídolos na política externa, Eduardo citou Jared Kushner, o genro de Donald Trump, e os senadores republicanos Ted Cruz e Marco Rubio. Questionado pela repórter sobre o que pensava de Henry Kissinger, Dudu disse que não o conhecia.