Colisão de veículos em rodovia mata um pedestre

Um homem de 30 anos morreu às margens da rodovia MG-120, na altura de Gunhães, no Vale do Rio Doce (MG), ao ser atingido por um veículo que colidiu com outro. O acidente aconteceu no fim da tarde de sábado (25/1).

Na batida, um dos carros foi arremessado rumo a um acesso rural, onde atropelou a vítima. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a morte foi constatada no local do acidente. Não foi informado o estado de saúde dos motoristas dos dois veículos.

A Polícia Civil esteve no local e realizou a perícia. O corpo foi levado a Instituto Médico Legal (IML) de Gunhães.