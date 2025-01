‘Eles não tiravam a algema nem pra gente ir ao banheiro’, diz deportado

O mineiro Matheus Lopes, de 23 anos, é um dos 84 brasileiros deportados dos Estados Unidos que desembarcaram no Aeroporto Internacional de BH, em Confins, na noite deste sábado (25/1). Na bagagem, ele traz muito sofrimento e conta as dificuldades durante o voo.





“Fiquei sete meses lá, sofrendo muito. As condições eram muito difíceis, alimentação. Depois, na hora de vir, ainda acontecem essas coisas”, disse, referindo-se ao atraso e a espera em Manaus.





Ele conta que a aeronave disponibilizada pelo governo norte-americano já começou a apresentar problemas na decolagem. Em uma parada no Panamá, segundo Lopes, mais um defeito. “Ficamos mais de duas horas dentro do avião, sem ar condicionado, sem água.” Ainda de acordo com ele, alguns dos passageiros sofriam de asma e desmaiaram com a espera.





O mineiro relatou dificuldades para ir ao banheiro durante o voo por causa das algemas. “Braço, barriga, perna. Eles não tiravam a algema nem para a gente ir ao banheiro”, desabafa.

"Estou indo para casa"





Lopes foi para os Estados Unidos em julho do ano passado em busca de uma condição financeira melhor. Mas não conseguiu nem entrar no país. “Gastei uns 5 mil dólares.”





Mineiro de Ipatinga, no Vale do Aço, o deportado conta que a família estava aflita desde que ele foi preso e aguardava ansiosa por notícias. “Já avisei que cheguei. Agora estou indo para casa”, disse, emocionado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Dos 88 brasileiros que embarcaram nos Estados Unidos, 84 desembarcaram no Aeroporto de BH, sendo seis crianças. Quatro dos deportados ficaram em Manaus, segundo a Polícia Federal. O órgão informou, ainda, que a maioria dos passageiros são mineiros, mas não especificou quantos.