Fim de semana será frio e chuvoso em BH

Depois de uma sexta-feira com chuvas leves, no sábado (12/7) e no domingo (13/7), Belo Horizonte deve registrar 3 mm de chuva, ou seja, chuva fraca. No sábado, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 13°C e a máxima será de 23°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 45% à tarde.

Já no domingo (13), os termômetros marcarão mínima de 14°C e a máxima também será de 23°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que, em alguns locais de Minas Gerais, a temperatura chegue a 5°C. Nesta sexta-feira (11), a sensação térmica ficou abaixo de zero.

O céu também deve permanecer nublado, com garoa no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas regiões metropolitanas de BH e da Zona da Mata, o céu varia entre nublado e parcialmente nublado, com expectativa de chuva fraca.

Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, o Inmet informou que a estação meteorológica registrou a menor temperatura do país nesta sexta. Os termômetros no distrito chegaram a marcar 2,8°C por volta das 7h da manhã.

Baixa umidade

Apesar das precipitações de hoje e da previsão do tempo para o fim de semana, as chuvas não são significativas para melhorar a baixa umidade a longo prazo. Segundo a meteorologia, o momento atual é o auge da estação seca no estado. A tendência é que a queda dos índices de umidade se intensifique ao longo dos meses.

Em agosto, o esperado são índices críticos de umidade relativa, abaixo dos 20% em grande parte do estado. A umidade relativa do ar abaixo de 30% já é considerada estado de alerta, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Chuvas consideráveis devem surgir apenas em meados de setembro.

