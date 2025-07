BH registra garoa nesta sexta (11) e tem previsão de chuva no fim de semana

Na manhã desta sexta-feira (11/7), Belo Horizonte surpreendeu os moradores com uma chuva fina. Durante à tarde, por volta das 14h30, a capital teve garoa novamente. Na parte da manhã, os termômetros marcaram temperaturas abaixo de zero. Ao longo do dia, o frio continuou. Neste fim de semana, a expectativa, segundo a Defesa Civil, é de chuva.





Na Avenida do Contorno, Região da Savassi, algumas pessoas tiveram que abrir as sombrinhas para se protegerem do chuvisco. Segundo relatos, no Bairro Nossa Senhora do Carmo, São Pedro e Barro Preto também houveram precipitações, ainda que por pouco tempo.

A temperatura mínima na capital foi de 11,9 °C e a máxima estimada é de 24 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% à tarde. No sábado (12/7), Defesa Civil prevê chuva de 3mm, com mínima de 13°C e máxima de 23°C. No domingo (13/7), também deve chover, 3mm, com mínima de 14°C e máxima de 23°C.





Nesta sexta, na Região do Barreiro, os termômetros marcaram 13,7 °C, às 6h, e na Região Centro-Sul, 11,9 °C, às 6h30. Na Região Oeste: 11,9 °C, com sensação térmica de 1,1 °C, às 6h.





Na Região da Pampulha, 12,9 °C, com sensação térmica de 15,0 °C, às 6h. Já em Venda Nova, a Defesa Civil registrou 14,7 °C, às 6h15.





Em relação à umidade do ar, a meteorologia informa que a garoa sentida por alguns na capital não é significativa, a ponto de aumentar a umidade, tampouco, fazer o estado sair da estação seca, que está no auge, neste momento.





Em meados de setembro é que os meteorologistas apontam para chuvas consideráveis em BH. Neste mês, os índices de umidade tiveram queda e a expectativa é que nos próximos meses caia ainda mais, principalmente nas Regiões Norte e Jequitinhonha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos