Metrô BH: intervalo entre as viagens será alterado na próxima semana

A operação do metrô de Belo Horizonte passará por mudanças entre os dias 14 e 18 de julho (segunda a sexta-feira da semana que vem), a partir das 20h, em função das obras de modernização da Linha 1. Segundo a Concessionária Metrô BH, nesse período, os trens circularão em via única entre as estações São Gabriel e Minas Shopping, nos dois sentidos.

A recomendação é de que os passageiros fiquem atentos à direção das composições antes do embarque. Apesar da alteração, não haverá baldeação nem mudanças no intervalo entre as viagens, que se mantém em 7,5 minutos nos horários de pico e 15 minutos nos demais.

A intervenção faz parte das melhorias no sistema de sinalização e segurança da Linha 1, com previsão de conclusão até 2027. As obras incluem trocas de chaves seccionadoras de energia, substituição de fios e postes da rede aérea de alimentação elétrica dos trens, com o objetivo de aumentar a confiabilidade e a gestão dos ativos.

As informações sobre as mudanças estão sendo divulgadas pelo Instagram oficial do Metrô BH, no site institucional e também nas estações, por meio de telas digitais, sistema de som, sinalização visual e orientação das equipes de atendimento e segurança.

Horários de funcionamento

O funcionamento habitual do metrô é das 5h15 às 23h, com intervalos de 7,5 minutos nos horários de pico dos dias úteis (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e 15 minutos nos demais períodos.

Aos sábados, o intervalo é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após esse horário. Aos domingos e feriados, os trens circulam com intervalo de 15 minutos durante todo o dia.

