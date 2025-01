Metrô BH: obras de revitalização da linha 1 vão até março de 2027

A linha 1 do metrô de BH, que vai da Estação Vilarinho até a Eldorado, está passando por uma revitalização que deve ser concluída em março de 2027. As obras, ao longo dos 28 km de extensão da linha, foram divididas em quatro etapas. Elas começaram em 2023 e estão na segunda fase, com previsão de término para março deste ano. Até agora, foram realizadas oito intervenções, e outras três estão previstas para concluir o segundo trecho.

A partir de sábado (25/01), começará uma das três intervenções restantes. O trecho, de 148 m, vai da Estação Lagoinha até a Carlos Prates e tem previsão de durar dez dias. As outras duas intervenções estão programadas para fevereiro e março.





Etapas e intervalos





O gerente de engenharia de operação e manutenção do Metrô BH, Aloísio Viana, explica que, na primeira etapa, realizada em dois dias, ocorre a remoção total da via existente. Na segunda, que leva cerca de cinco dias, é feita a construção da nova via. Na terceira, ocorre a liberação da via, que é uma padronização de segurança. Essa última etapa tem duração de dois dias.

O serviço também sofrerá alterações, com aumento no intervalo entre as viagens.

"Nos fins de semana, os trens circularão por uma única via para permitir que a obra de revitalização aconteça. Com isso, o intervalo será de 24 minutos e não haverá baldeação. Nos dias de semana, o intervalo entre trens será de 16 minutos, com baldeação na Estação Carlos Prates. Nos horários de pico, um trem partirá do sentido Eldorado. Oito minutos depois, partirá outro trem no sentido Estação Central. Esse segundo trem só irá até a Estação Central. Para os clientes que embarcarão na Vilarinho, no sentido Estação Central, o intervalo será de 8 minutos. Da Estação Eldorado até a Central, nos horários de pico, o intervalo será de 16 minutos", explica Viana.





Ele também destaca que o embarque, durante a baldeação, especialmente na Estação Lagoinha, ocorrerá em um único lado da plataforma. Nos fins de semana, as pessoas também deverão embarcar em apenas um lado. São quase 80 profissionais terceirizados, trabalhando 24 horas por dia, em dois turnos.

Viana ressalta que haverá funcionários para auxiliar os passageiros. “Nossas equipes de atendimento e segurança estarão disponíveis. Reforçamos as equipes nessas estações para orientar o público em geral, indicando onde será o embarque, qual a direção dos trens, para que as pessoas tenham tranquilidade ao embarcar.”

Apesar do aumento nos intervalos devido à revitalização, apenas para efeito de comparação, no metrô do Rio de Janeiro, segundo a concessionária, “o intervalo entre os trens nos horários de pico, no trecho compartilhado entre as estações Central/Centro e Botafogo, é de 2 minutos e 15 segundos. Nas estações terminais, as partidas ocorrem a cada 4 minutos e 30 segundos. Nos demais horários, os intervalos variam entre 7 e 10 minutos nos dias úteis. Aos sábados, os intervalos são de 8 minutos; e aos domingos e feriados, de 10 minutos.”

Na capital paulista, em dias úteis, o intervalo de viagens entre trens é de cerca de 132 segundos. Aos fins de semana e feriados, o intervalo é de aproximadamente 206 segundos.





Conforto e segurança





O gerente de engenharia de operação e manutenção da concessionária que administra o serviço em BH afirma que a revitalização da linha 1 trará mais conforto e segurança para o sistema e para os usuários.

“Com o tempo, a via vai se degradando, o trilho sofre algumas trincas. Ao colocar um trilho completamente novo, conseguimos reduzir o ruído e melhorar o conforto dentro dos trens. Os usuários vão perceber isso após a obra.”

Sobre os transtornos causados pelas obras, Viana reconhece o grande impacto para os usuários. “Sabemos que, no dia a dia, as pessoas estão indo para o trabalho e voltando cansadas. Ter que esperar mais tempo, fazer baldeação, é ruim. Mas é inevitável.”

Em relação à segunda etapa das obras, a intervenção que começa no sábado deve ser a que causará maior impacto no tempo de intervalo para o cliente. “Escolhemos realizá-la agora, em janeiro, por ser um período de férias, quando as demandas são menores. O público reduz cerca de 20% nesse período. As próximas duas intervenções, para concluir o segundo trecho, não devem causar tanto impacto para os nossos clientes”, concluiu.





Por uma boa causa





A auxiliar de serviços gerais Andreia Ramos, de 57 anos, utiliza o serviço durante a semana para chegar ao trabalho. Ela pega o metrô na Estação Vilarinho até a Carlos Prates e conta que precisará sair de casa meia hora mais cedo para conseguir chegar ao serviço no horário.

"Se eu pegar o ônibus às 6h30, vou precisar pegar às 6h, para descer na Estação Vilarinho no horário." O intervalo também vai impactar na volta para casa. "É horrível. Estou doida para chegar em casa e vou sair um pouquinho mais tarde. Mas fazer o quê?", pondera.

A auxiliar de serviços gerais, Andreia Ramos, de 57 anos, usa o serviço durante a semana para chegar ao trabalho Alexandre Guzanshe / EM/D.A.Press





“Faz parte, sabemos que é para a melhoria do serviço. É um transtorno, tem que fazer a baldeação e tomar cuidado para não entrar no sentido contrário. Mas tem gente informando. Acho que é para melhorar, então tá valendo“, completa.

Sobre o valor da passagem, Andreia gostaria que fosse mais barato. “É um custo muito alto, mas os ônibus todos aumentaram. O metrô ainda faz uma integração.”

A passageira Cleide de Jesus, de 43 anos, também usa o meio de transporte para trabalhar. Ela mora em Sabará, na Grande BH, pega o metrô na Estação São Gabriel e desce na Carlos Prates. "Vou ter que acordar mais cedo para pegar o ônibus e o metrô. Pego o ônibus às 5h40, vou ter que pegar às 5h20 ou até mais cedo. É um transtorno que temos que passar, infelizmente. Se for para melhorar, todo transtorno é válido. A gente até passa por cima e acaba aceitando. Mas tomara que, depois dessas obras, o intervalo volte ao normal.” Cleide é outra que observa melhorias nas plataformas, com bancos novos.

A passageira Cleide de Jesus, de 43 anos, também usa o meio de transporte para trabalhar Alexandre Guzanshe /EM/D.A.Press

Em nota, o Metrô BH, concessionária que administra o serviço, informa que não realiza uma pesquisa de satisfação específica para medir os impactos das obras nos usuários. “Ela é realizada para ouvir os nossos clientes de forma geral, sobre todo o projeto Metrô BH. Paralelamente, temos o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), onde recebemos contatos para esclarecimentos, dúvidas, sugestões e reclamações. Ele funciona por ligação gratuita - 0800 723 1456, WhatsApp - 0800 723 1456, e e-mail (falemetrobh@metrobh.com.br). Também ouvimos os clientes pelo site do Metrô BH (https://www.metrobh.com.br/fale-com-a-gente/).”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Ainda segundo a concessionária, os canais do SAC estão disponíveis em cartazes nas estações e no interior dos trens (com QR Code), nas telas digitais nas plataformas e mezaninos das estações, no site e no Instagram.