Carnaval: PBH divulga blocos contemplados com auxilio financeiro

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta quinta-feira (23/1) a lista final dos blocos de rua da cidade que foram selecionados para receber auxílio financeiro para o Carnaval de 2025. O valor aportado é de R$ 1,76 milhão, investimento que vai beneficiar 101 agremiações. Alguns blocos tradicionais ficaram fora, como Unidos do Samba Queixinho, Bartucada, Alcova Libertina e Truck do Desejo. A lista completa dos blocos classificados pode ser conferida no Portal da PBH.



Os valores do auxílio passaram por reajuste em 2025:

Categoria A: R$ 22,8 mil

Categoria B: R$ 13,2 mil

Categoria C: R$ 8 mil





Segundo a PBH, para a festa de 2025, um total de 568 blocos de rua se cadastrou para desfilar, com a previsão de 624 cortejos nas nove regionais da capital. Em relação à edição 2024, houve um aumento de cerca de 7% nos desfiles previstos a ser realizados, e 176 novos blocos de rua se inscreveram para se apresentar pela primeira vez.

O número de cortejos pode oscilar até o período oficial da folia, pois alguns blocos ajustam a quantidade de apresentações. Em média, há desistência de 20% dos desfiles pré-cadastrados, com base em análises dos anos anteriores.

O objetivo do auxílio financeiro, de acordo com o órgão, é proporcionar aos blocos a oportunidade de melhorar a estrutura de ensaios, aprimorar a qualidade do som e a segurança oferecidas aos foliões que acompanham o cortejo. O valor também poderá ser utilizado na contratação de músicos, dançarinos, carregadores, assessores, produtores, técnicos de som, motoristas, seguranças, equipe de apoio, produção, brigadistas, mini trio e UTI móvel.

Os contemplados pelo patrocínio também deverão veicular logos da Prefeitura de Belo Horizonte e da Belotur e marca turística nas peças de divulgação do desfile do bloco. A Belotur já está em fase de conclusão das reuniões com todos os blocos de rua para o fechamento de trajetos e outros detalhes operacionais.





A presidente da liga de blocos de Belo Horizonte, Pollyana Paixão, disse estar feliz com o aumento no valor distribuído, mas que ainda considera pouco perto do porte da folia da cidade: "O pessoal estava bem ansioso, até porque o fornecedor não pode esperar: quem já tem o dinheiro e não depende do auxilio acaba ficando adiantado nos preparativos. É uma pena sermos o terceiro maior carnaval do país, porém nosso patrocínio ser dez vezes menor que o do Rio de Janeiro por exemplo. Precisamos reverter esse quadro de miséria".

Patrocinador oficial





Na última quinta-feira (16/1), a PBH divulgou a Ambev como patrocinadora oficial da folia. Com um investimento de R$ 5,9 milhões, o grupo cervejeiro se une ao poder público municipal para promover a festa de rua da capital.

Além da Brahma, a Ambev também incluirá outras marcas no evento, como Skol Beats, Zé Delivery e Guaraná Antártica. O evento também conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), e a Rede Globo ficou com o edital de emissora oficial da folia.

O evento de 2025 ocorrerá entre 15 de fevereiro e 9 de março. A expectativa, de acordo com a PBH, é que a folia atraia cerca de 6 milhões de visitantes e movimente aproximadamente R$ 1 bilhão na economia local.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata