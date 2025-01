O Bloco da Esquina, que desfilou no Circuito Andradas no carnaval do ano passado, participará do festival deste sábado

O Carnaval de Belo Horizonte 2025 já tem seu patrocinador principal confirmado: a Ambev. Com um investimento de R$ 5,9 milhões, o grupo cervejeiro se une ao poder público municipal para promover a festa de rua da capital. Além da Brahma, a Ambev também incluirá outras marcas no evento, como Skol Beats, Zé Delivery e Guaraná Antártica. A folia na capital mineira acontecerá entre 15 de fevereiro e 9 de março. Ao todo, a cidade receberá 572 blocos de rua e 625 desfiles.





Novidades na estrutura e no Carnaval de passarela

A tradicional competição de escolas de samba e blocos caricatos será realizada na Avenida dos Andradas, substituindo a Avenida Afonso Pena. “Essa mudança atende a pedidos das agremiações e será um marco para o evento”, comentou a presidente da Belotur.

Em 2017, o “Skolrrega”, escorregador gigante de 200 metros montado na Avenida Brasil, animou os foliões. Questionada a respeito de estruturas interativas e atrações de patrocinadores em 2025, a presidente declarou: “Com certeza teremos, mas ainda estamos conversando sobre os detalhes”.

A presidente também reforçou o tradicional encontro de blocos afro da cidade, Kandandu, como abertura da folia, na Praça da Estação, na sexta-feira de carnaval.





Investimento em blocos

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em 2025, o investimento global destinado aos blocos e à infraestrutura carnavalesca foi reajustado em aproximadamente 6%, alcançando R$ 1,762 milhão. Esse montante foi dividido em três categorias:





Categoria A: R$ 22,8 mil

Categoria B: R$ 13,2 mil

Categoria C: R$ 8 mil





Segundo Bárbara, neste ano, são 105 blocos contemplados no total. Os valores podem ser usados para contratação de músicos, dançarinos, carregadores, assessores, produtores, técnicos de som, motoristas, seguranças, equipe de apoio, produção, brigadistas, mini trio, UTI móvel, entre outras despesas descritas no edital.

De acordo com a PBH, em média, há uma desistência de 20% dos desfiles pré-cadastrados, com base em análises dos anos anteriores. Bárbara explica: “Muitas pessoas se inscrevem, mas não conseguem se preparar para o bloco a tempo. Fizemos duas reuniões com cada bloco, e há muita gente que ainda não estava pronta e desistiu. Mas, ainda assim, temos um número significativo de blocos para este ano.”

O valor do patrocínio da Ambev será diluído para atender às demandas de logística, estrutura, banheiros químicos, limpeza urbana e mobilidade. “A estrutura é a parte mais cara do Carnaval, já que ele acontece em toda a cidade, desde os blocos de rua até o Carnaval de passarela”, explicou. “Nossa área de inteligência ainda está trabalhando a logística e a quantidade de banheiros químicos, além de pensar em acessibilidade e conforto para o folião”, comentou.

Outra questão que gerou dúvidas foi a quantidade de ambulantes. A presidente explicou que, ao analisar o retorno da população sobre o carnaval de 2024 e conversar com a associação de ambulantes, a festa de 2025 contará com no máximo 14 mil ambulantes cadastrados. No ano passado, foram quase 21 mil.

Além do apoio da Ambev, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) também renovou sua contribuição, destinando R$ 500 mil ao evento, totalizando o valor de investimento em R$ 6,4 milhões.

Sustentabilidade e apoio a foliões

Segundo a presidente da Belotur, a edição de 2025 traz práticas socioambientais como um dos pilares. Entre as iniciativas está o plantio de mini florestas. A presidente disse que a quantidade e o endereço da novidade ainda não foram decididos. O objetivo, segundo a PBH, é promover um "Carnaval Baixo Carbono". Serão implementadas iniciativas para minimizar o impacto ambiental do evento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Entre elas está o programa Recicla Belô, que promete oferecer suporte aos catadores de resíduos que mantêm a cidade limpa durante a folia. Segundo Bárbara, a festa também contará com a criação de dois pontos de acolhimento para vítimas de assédio e cinco pontos de hidratação. Ambos ainda não tiveram seus endereços definidos.





Expectativas





A expectativa para 2025 é que o Carnaval atraia cerca de 6 milhões de foliões e movimente aproximadamente R$ 1 bilhão na economia local. Para Bárbara, o evento é uma oportunidade única de conectar marcas, cultura e a população. “Foi muito trabalho e estratégia para atrair grandes parceiros, mas conseguimos apresentar o potencial de Belo Horizonte para marcas globais, traduzindo o Carnaval como uma experiência que conecta a cidade e as pessoas", concluiu.