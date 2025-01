Uma quadrilha composta por três mulheres e dois homens, vinda de Brasília (DF), foi presa nessa quarta-feira (15/1) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após uma série de furtos em dois shoppings da cidade. Os suspeitos utilizavam sacos forrados de papel alumínio para bloquear os sinais dos alarmes antifurto.

De acordo com a Polícia Civil (PCMG), o grupo dividia tarefas. Os homens permaneciam em um carro estacionado próximo aos shoppings, enquanto as mulheres entravam nas lojas e escolhiam os produtos que seriam furtados. Após colocar as peças em sacolas comuns, os homens entravam e transferiam os itens para os sacos forrados de alumínio, que impediam o acionamento dos alarmes.

Na tarde de quarta-feira, por volta das 15h, o grupo realizou um furto em uma loja de um shopping. A equipe de segurança percebeu a ação criminosa e acionou a polícia. Mesmo com a tentativa de despistar os seguranças, os suspeitos seguiram para outro shopping, onde foram abordados pela Polícia Civil antes de cometer um novo crime.

Durante a abordagem, os policiais encontraram cerca de 400 peças de roupas furtadas pelo grupo, que seriam revendidas em Brasília. Os cinco integrantes da quadrilha foram encaminhados para a delegacia e autuados por furto qualificado, considerando o uso de tecnologia para burlar os sistemas de segurança e a atuação em grupo.

Segundo a polícia, o uso do papel alumínio é uma técnica que bloqueia os sinais eletromagnéticos entre as etiquetas de segurança e os sistemas antifurto instalados nas saídas das lojas, dificultando a identificação do crime.

As investigações continuam para apurar se o grupo está envolvido em outros crimes semelhantes na região ou em outros estados.