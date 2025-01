É dada a largada para o carnaval de 2025 em Belo Horizonte. Rafael Eduardo (Rei), Mary Lopes (Rainha) e Nzambi Niara (Princesa), que é uma mulher trans, foram eleitos o Rei Momo, a Rainha e a Princesa da Corte Real Momesca. A eleição da tradicional abertura da folia belo-horizontina aconteceu na tarde deste domingo (12/1), em evento gratuito no Espaço CentoeQuatro, na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade. Agora, além de terem recebido prêmios em dinheiro, os ganhadores participarão de eventos oficiais da Corte Momesca na folia da capital mineira.

A programação do evento contou com apresentações de Fabinho do Terreiro, do DJ Vini Brown, e do bloco caricato Bacharéis do Samba, da escola de samba Canto da Alvorada. Conforme a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o evento abriu, oficialmente, o calendário carnavalesco na capital mineira.

Eleição da Corte Momesca do Carnaval de BH ocorreu neste domingo (12/1) Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Competição

A eleição da Corte Real Momesca marca a escolha do Rei Momo, da Rainha e da Princesa e é composta por três etapas: a inscrição dos interessados, a pré-seleção e o concurso final. Ao todo, oito homens e oito mulheres disputaram os referidos títulos, apresentando-se em trajes definidos pelo edital. Eles foram avaliados por uma comissão formada por jurados indicados pela Belotur.

"O Rei Momo, a Rainha e a Princesa são muito mais do que representantes; eles são os embaixadores da nossa alegria, diversidade e hospitalidade, levando a energia do carnaval às ruas e aos corações da cidade”, afirma Bárbara Menucci, presidente da Belotur.

De acordo com Menucci, a folia de 2025 é marcada pela descarbonização dos carros que, segundo ela, reforça “o compromisso de, até 2030, transformarmos o nosso carnaval em um evento Carbono Zero”.

Os candidatos à Corte Momesca devem atender aos critérios de ser brasileiro nato ou naturalizado, residir em Belo Horizonte, ter idade mínima de 18 anos, possuir ensino fundamental completo, não ser vinculado a órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte e não ter ocupado os mesmos cargos na Corte na última edição. Além disso, os competidores precisavam estar disponíveis para a agenda de compromissos oficiais da Corte Momesca.

Segundo a prefeitura, desde 1980, a Corte Real Momesca de Belo Horizonte atua como embaixadora oficial do carnaval da capital mineira, marcando presença em eventos, ações sociais e compromissos oficiais. Os escolhidos para os postos recebem faixas, três figurinos exclusivos e prêmios em dinheiro: R$ 17 mil para o Rei Momo e para a Rainha, enquanto a Princesa recebe R$ 14 mil.