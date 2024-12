As condições de participação podem ser conferidas no regulamento, que está disponível no portal da Prefeitura de Belo Horizonte

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou nesta quarta-feira (18/12) o Edital de Patrocínio do Carnaval de 2025. Poderão participar do edital pessoas jurídicas de direito público ou privado, de forma direta ou como "agência de captação".

As empresas interessadas em participar do chamamento público poderão entregar um envelope único com a documentação e a proposta na sede da Belotur (Rua Espírito Santo, 527, Centro) até o dia 6 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h. As condições de participação estão disponíveis no regulamento, que pode ser acessado no portal da PBH.

O Edital de Patrocínio para o próximo Carnaval conta com cotas de investimento financeiro. Serão três chancelas de patrocínio, totalizando oito cotas. No documento de 2024, foram cinco chancelas de patrocínio (Apresenta, Patrocínio Master, Patrocínio, Apoio e Colaboração), totalizando 15 cotas. Neste ano, as chancelas Patrocínio e Colaboração não foram contempladas.





Confira as divisões de 2025:





Apresenta: uma cota disponível, no valor mínimo de R$ 5 milhões, sendo possível a ativação de até quatro marcas; uma marca sob a chancela ‘Apresenta’ e mais três marcas com chancelas a definir em alinhamentos com a Belotur.





Patrocínio Master: três cotas disponíveis, no valor mínimo de R$2 milhões cada; sendo possível a ativação de até uma marca sob a chancela ‘Patrocínio Master’.





Apoio: quatro cotas disponíveis, no valor mínimo de R$ 500 mil cada; sendo possível a ativação de até uma marca sob a chancela ‘Apoio’.

No ano passado, foram disponibilizadas uma cota no valor mínimo de R$ 10 milhões, sendo possível a ativação de até 3 marcas na categoria "Apresenta". Duas parcelas no valor mínimo de R$ 4 milhões para a chancela "Patrocínio Master" e quatro cotas disponíveis, no valor mínimo de R$ 1 milhão cada, para a categoria "Apoio".

Para 2025, a marca que for ativada na chancela "Apresenta" terá exclusividade comercial em relação a outras empresas concorrentes do mesmo segmento. Entre as outras contrapartidas , também está a possibilidade de os patrocinadores realizarem ações fixas e volantes de exploração de publicidade em espaços públicos da cidade, em determinados dias, disponibilizadas de acordo com cada cota de patrocínio.

Carnaval BH 2025

Consolidado como um dos maiores carnavais de rua do Brasil, o evento destaca-se por sua diversidade e inclusão, representando um dos principais produtos turísticos da capital mineira. A folia de 2025 ocorrerá entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março.

A festa em Belo Horizonte conta com blocos de rua, desfiles de escolas de samba, blocos caricatos, além do tradicional Kandandu — a abertura oficial com encontro de blocos afro — e da eleição da Corte Momesca. Em 2025, a expectativa é que a folia atraia cerca de 6 milhões de foliões e movimente aproximadamente R$ 1 bilhão na economia local.

