Com a contagem regressiva para o Natal, a personalidade mais procurada por todos os cantos é aquela que diz “hohoho” e veste o gorro vermelho. Sendo assim, o EM selecionou as principais localizações do Papai Noel para que todos possam garantir a foto do fim de ano.





Palácio da Liberdade

No Bairro Funcionários, o Palácio da Liberdade agora é o Palácio do Natal, que hospeda o Papai Noel no ambiente decorado para o clima natalino. Ele garante a presença no espaço, que tem entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados e domingos, das 14h às 22h.





Endereço: Praça da Liberdade, s/nº - Funcionários





Praça Sete

O Papai Noel está se hospedando por toda a cidade, inclusive no centro da capital. Na praça Sete, a casa do Bom Velhinho fica aberta até a véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, e ele vai tirar fotos com os visitantes gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 15h às 19h. Aos sábados e domingos será das 9h às 13h.





Endereço: Praça Sete de Setembro, s/n - Centro





Shopping Cidade

Ainda no centro da cidade, o Shopping Cidade conta com o trono do Papai Noel, que fica no piso GG e recebe a todos para fotos gratuitas com o próprio celular ou em versões pagas, a partir de R$ 39, de segunda a sábado, de 13h às 21h, e aos domingos, de 10h às 18h.

Endereço: Rua dos Tupis, 337 - Centro





Portal Auto Shopping

No Carlos Prates, Região Noroeste da capital mineira, o Portal Auto Shopping conta com um cenário lúdico inspirado no Natal no 2° piso. No local, as famílias poderão interagir e tirar fotos profissionais gratuitamente com o Papai Noel e as imagens serão disponibilizadas em versão digital para o público.





Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1900 - Carlos Prates





Boulevard Shopping

Na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o Papai Noel marca presença no Boulevard Shopping até o dia 26 de dezembro, as fotos são a partir de R$ 40.

Endereço: Av. dos Andradas, 3000 - Santa Efigênia





DiamondMall

Também na Região Centro-Sul, o DiamondMall recebe o Papai Noel no Piso L3 até a véspera de Natal, sempre de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. As fotos custam a partir de R$ 60.





Endereço: Av. Olegário Maciel, 1600 - Santo Agostinho





ViaShopping

No ViaShopping, Região do Barreiro, o Papai Noel fica disponível de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. As fotos são gratuitas pelo próprio celular do cliente ou pagas a partir de R$ 30 com a equipe profissional.





Endereço: Av. Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro

Minas Shopping

No Bairro União, Região Nordeste, o Papai Noel do Minas Shopping vai ficar disponível para as fotos no Piso 1 de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. Os valores das fotos profissionais são a partir de R$ 35, mas registros com o próprio celular são gratuitos.





Endereço: Av. Cristiano Machado, 4000 - União







BH Shopping

No Belvedere, o BH Shopping vai ter o Papai Noel no piso Nova Lima até o dia 24 de dezembro. Ele receberá as crianças para fotos de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. As fotos custam a partir de R$ 60.

Endereço: R-356, 3049 - Belvedere





Shopping Estação BH





No Shopping Estação BH, Região Nordeste da cidade, o registro com Papai Noel pode ser feito de segunda-feira a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 13h às 21h. As fotos são sem custo pelo celular ou com a equipe de fotógrafos a partir de R$ 35.





Endereço: Avenida Cristiano Machado, 11833 - Vila Clóris





Del Rey

No Shopping Del Rey, pela Região da Pampulha, a foto com o Papai Noel pode ser tirada gratuitamente com o celular do cliente ou adquirida com a equipe de fotógrafos. Os valores são a partir de R$ 35.





Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 3001 - Caiçara







Pátio Savassi

No Pátio, os registros com o Bom Velhinho podem acontecer até o dia 24 de dezembro no Piso L3, de segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 20h. Os valores das fotos são a partir de R$ 60.





Endereço: Av. do Contorno, 6061 - São Pedro





