Além de encantar o público com a decoração de Natal, a Praça da Liberdade terá distribuição de produtos de beleza no final de semana, entre os dias 20 e 22 de dezembro, das 14h às 21. A ação, promovida pela Natura, contará com uma ativação itinerante com brindes exclusivos e um convite para transformar o amor em gestos significativos.









Para concorrer aos produtos, os interessados vão participar de um jogo interativo e, a partir da pontuação, ganharão o presente. Entre os brindes estão o creme desodorante nutritivo Natura Tododia (50ml), kits das fragrâncias Flor de Pêra e Melissa, e produtos da linha Natura Una Brilho, um dos lançamentos para o Natal 2024.





O game pode ser jogado com pessoas de todas as idades. O caminhão do Papai Noel ainda contará com a “Fantástica Fábrica de Presentes”, um espaço onde visitantes poderão experimentar produtos da marca e comprar seus presentes. Os participantes também terão a oportunidade de personalizar cartões natalinos em uma oficina criativa, também voltada para todas as idades.

De olho em Minas

Essa não é a primeira ativação da marca em Minas, que tem aumentado sua presença no estado. Pela primeira vez, a Natura foi patrocinadora oficial da Volta da Pampulha, realizada no dia 8 de dezembro. No dia da prova, competidores e torcedores puderam conferir um estande interativo, com ativações e brindes especiais.











Esse movimento deve continuar em 2025, de acordo com o vice-presidente de negócios da empresa, Agenor Leão. “A gente tem feito uma atuação cada vez mais regionalizada. Então, a gente tem atuado muito em eventos locais, com influenciadores e criadores locais. Minas é um estado super importante e prioritário para a gente”, garantiu.