O acervo das capelas, junto aos 12 profetas em pedra-sabão, também de Aleijadinho, grande destaque no adro do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, foi reconhecido, em 1985, Patrimônio Mundial da HUmanidade pela Unesco

No dia do aniversário de Congonhas, a chamada Cidade dos Profetas, na Região Central do estado, recebe um presente que, na verdade, é um tesouro para Minas, o país e a humanidade. Após 14 meses de obra, foi concluída a restauração das seis capelas nas quais se encontram as 64 esculturas em cedro, em tamanho natural, de autoria de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814). O acervo considerado obra-prima, junto aos 12 profetas em pedra-sabão, também de Aleijadinho, grande destaque no adro do Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, foi reconhecido, em 1985, como Patrimônio Mundial pela Unesco (agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).



“Terminamos o serviço de conservação e restauro, e acabaram as infiltrações. Graças ao Bom Jesus, como se diz aqui em Congonhas”, diz o diretor Municipal de Patrimônio, Hugo Cordeiro, ressaltando que, além do aniversário da emancipação política de Congonhas, os moradores e demais brasileiros reverenciam, em 2024, a memória de Aleijadinho, patrono das artes no país, pelos 210 anos de seu falecimento.



O trabalho foi executado nos seis Passos ou capelas concebidas para retratar a Paixão de Cristo: Santa Ceia, Horto das Oliveiras, Prisão, Flagelação e coroação de espinhos, Cruz às costas e Crucificação. Todo o serviço teve acompanhamento de especialistas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pois os bens são tombados pela União e integram o complexo arquitetônico e artístico sob chancela da Unesco.



TÉCNICAS DE ÉPOCA

PARA UMA OBRA-PRIMA

As intervenções nos Passos da Paixão de Cristo – a última ocorreu na Capela da Crucificação – conduzidas pela Prefeitura de Congonhas ao custo de R$ 370 mil começaram em outubro de 2023, com uso de material (cal, argamassa de cal e areia) e técnicas da época da construção, contemplando a recomposição de rebocos e algumas partes degradadas, tratamento das cúpulas, limpeza das cantarias e pintura das esquadrias de madeira. As portas e janelas também foram restauradas.



Entre outubro de 2023 e agosto deste ano, num trabalho de conservação, as esculturas em cedro passaram pelo processo de desinfestação denominado anóxia ou anoxia, para matar cupins e evitar a proliferação dos insetos, caso presentes na madeira. O serviço esteve a cargo do Grupo Oficina de Restauro, tendo à frente o restaurador Adriano Ramos.



Conforme explicou Adriano, a técnica consiste em colocar as imagens dentro da bolha de plástico especial – cada uma tem 3 metros de comprimento, 2m de largura e 1m de altura –, fechada com barreiras e válvulas. Quando tudo está bem acondicionado e vedado, a equipe técnica injeta nitrogênio para ser retirado todo o oxigênio existente no interior da bolha. O trabalho de desinfestação foi realizado graças a recurso de um termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado pelo Ministério Público Federal.



Hugo Cordeiro explica que, em janeiro, a equipe do Grupo Oficina de Restauro retornará aos Passos. O objetivo é concluir parte do contrato referente a restaurações pontuais de algumas das imagens que estavam mais danificadas por cupins ou desgaste de exposição. “Tivemos que fazer um aditivo, porque o previsto em planilha era bem inferior ao que os técnicos da empresa e do Iphan constataram durante a execução da anóxia, mas sem precisar tirar imagens ou impossibilitar a visita.”



O diretor Municipal de Patrimônio ressalta que a última restauração semelhante das capelas ocorreu em 2004, pelo Programa Monumenta. “Desde então, a basílica vinha realizando pequenas manutenções na pintura, embora houvesse bastante desgaste, com o crescimento até mesmo de uma gameleira, responsável pela infiltração da Santa Ceia.”

TRABALHO FEITO COM

ESMERO E TECNOLOGIA

Ao longo dos últimos anos, o Estado de Minas vem documentando a situação das Capelas dos Passos da Paixão de Cristo, em Congonhas. Em 8 de março de 2022, durante a pandemia, foi colocada uma cobertura, em forma de tenda, sobre a Capela da Santa Ceia, como ação emergencial obrigatória contra as infiltrações, em janeiro daquele ano, que atingiram o bem cultural, histórico e espiritual.



Na etapa seguinte, ainda às vésperas da quaresma, que sempre atrai grande número de visitantes à cidade, a Prefeitura de Congonhas criou estrutura metálica semelhante para proteger a Capela da Crucificação e Flagelação das águas fortes chuvas, especialmente em 8 de janeiro de 2022, quando houve grande enchente em Congonhas.



A partir de outubro do ano passado, a equipe do Grupo Oficina de Restauro, de BH cumpriu o cronograma do trabalho de conservação das 64 esculturas em cedro. Em 11 de junho, foi retirado da parede da Capela do Horto das Oliveiras o Anjo da Amargura com o cálice. Diferentemente das demais peças, essa foi tratada na própria capela devido a suas dimensões. Parte do conjunto – Cristo suando sangue e os apóstolos Pedro, Tiago e João, passou pelo processo de desinfestação em outro local, no município.

MARCO DA CIDADE

Os moradores da Cidade dos Profetas celebram, hoje, os 86 anos da emancipação política de Congonhas – o decreto-lei estadual nº 148, de 17 de dezembro de 1938, criou o município de Congonhas do Campo. Uma década depois, em 27 de dezembro de 1948, a lei nº 336 simplificou a denominação, reduzindo para Congonhas. Voltando no tempo, há mais informações sobre o início do povoamento, em 1691, do Arraial de Congonhas do Campo, e seu desenvolvimento. Em 1746, Congonhas se tornou distrito de Vila Rica (atual Ouro Preto). E bem mais tarde, em 1923, o distrito foi transferido para o de Queluz (atual Conselheiro Lafaiete), até se emancipar em 1938.

PASSOS DA PAIXÃO DE CRISTO

Detalhes das seis capelas de Congonhas que retratam a via-crúcis e trazem, na fachada,

citações bíblicas:

1) Santa Ceia

Construída entre 1799 e 1808, é a maior das capelas, com 10 metros de altura e área de 6mx6m. Traz os 12 apóstolos, Cristo e dois servos esculpidos por Aleijadinho, que teria também sido o responsável pelo desenho do prédio. Segundo pesquisas, foi a única que Aleijadinho viu concluída. As pinturas das paredes são de Manuel da Costa Ataíde, o Mestre Ataíde (1762-1830). A citação em latim sobre a porta é de São Mateus: “Enquanto ceavam, Ele tomou o pão e disse: ‘Eis o meu corpo’”.

2) Horto das Oliveiras

Cristo suando sangue, o anjo da amargura com o cálice e os apóstolos Pedro, Tiago e João são as imagens que compõem o cenário criado pelo Mestre Ataíde. Foi construída entre 1813 e 1818. A citação é de São Lucas: “Tendo caído em agonia, orava com mais insistência”.

3) Prisão

O cenário pintado por Ataíde recria o Monte das Oliveiras, com colunas e decoração, arcos e vegetação para valorizar o conjunto de peças – Cristo, Judas, São Pedro e soldados. A citação é de São Marcos: “Como se fosse um ladrão, com espadas e varapaus, vieste prender-Me?”.

4) Flagelação e Coroação de Espinhos

Da construção das primeiras capelas às três seguintes passaram-se quase cinco décadas, sendo a obra feita de 1864 a 1875. Esse Passo, um dos mais visitados pelos turistas, mostra duas cenas separadas por uma barra. Do lado esquerdo, está Cristo atado a uma coluna, enquanto um soldado o esbofeteia; do direito, a imagem também conhecida como Senhor da Pedra Fria ou Cristo da Cana Verde. A citação é de São João: “Eis o homem”. A policromia das imagens da capela, da Cruz às Costas e da Crucificação é de autoria de Francisco Xavier Carneiro, contemporâneo de Mestre Ataíde.

5) Cruz às Costas

Construída entre 1864 e 1875. As imagens esculpidas por Aleijadinho mostram Cristo ao lado de duas mulheres, de guardas romanos, do mascote da guarda e de um arauto que anuncia o cortejo pelas ruas de Jerusalém. As pinturas nas paredes são de autor desconhecido. A citação é de São João: “Tomando sobre si a cruz”.

6) Crucificação

As peças mostram Maria Madalena ao pé da cruz, soldados disputando as vestes de Cristo, o centurião romano São Longuinho, o bom ladrão, Dimas, e o mau ladrão, Gestas. A citação é de São João: “Num lugar chamado Gólgota, O crucificaram. Com Ele, outros dois, um de cada lado”.

Fonte: Luciomar Sebastião de Jesus, escultor e pesquisador de Congonhas