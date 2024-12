A 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou de 19 para 29 anos de prisão a pena de Luiz Gustavo Lopes da Silva, de 27 anos, condenado pela morte da ex-namorada Monique Ferreira Costa, de 21. O corpo da jovem foi encontrado em 17 de fevereiro de 2023, às margens da BR-040, na altura do Viaduto das Almas, na zona rural de Ouro Preto, na Região Central de Minas.





O aumento da pena foi solicitado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), após a condenação do homem, por feminicídio, em fevereiro deste ano. Ele também foi condenado por fraude processual e ocultação de cadáver.





O crime





De acordo com a denúncia do MPMG, em fevereiro de 2023, Luiz Gustavo matou a namorada por motivo torpe, mediante asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, no apartamento dela, em Contagem, na Grande BH. Em seguida, ele teria limpado o local e levado o corpo para o apartamento dele, no Bairro Buritis, na Região Oeste da capital.





Segundo a investigação, o homem constantemente fazia empréstimos com agiotas para ostentar um padrão social elevado. Para quitar essas dívidas, pegava dinheiro da vítima. No dia do crime, ele estava no apartamento da namorada quando Monique descobriu que ele havia retirado uma considerável quantia de sua conta corrente, sem a sua autorização, o que deu início a uma discussão.

Ela decidiu procurar uma delegacia e informou uma amiga por mensagem. Mas, antes que pudesse deixar o local, Monique começou a ser agredida e asfixiada pelo namorado até a morte. Em seguida, ele envolveu o corpo da vítima com cobertores e sacos plásticos e o transportou em um veículo até o apartamento dele, em Belo Horizonte. Depois, retornou ao local do crime para limpar o imóvel e remover os vestígios.