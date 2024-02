Luiz Gustavo Lopes da Silva, de 27 anos, foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão pelo feminicídio da ex-namorada, Monique Ferreira Costa. A sentença saiu na madrugada desta sexta-feira (23) após julgamento no Tribunal de Contagem, na Grande BH. Monique foi encontrada morta às margens da BR-040, em Itabirito, na região Central do estado.

O réu também foi condenado pelos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o advogado de defesa do réu, Thiago Vieira Barbosa, que disse que os recursos para recorrer da decisão já foram apresentados para a Justiça mineira.

O corpo da jovem foi encontrado no dia 17 de fevereiro de 2023, envolto em plástico bolha e em um cobertor, às margens da BR-040, na altura do Viaduto Vila Rica, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.



As investigações apontaram que a vítima foi morta por estrangulamento, na noite de 13 de fevereiro, dentro do apartamento em que morava, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A mãe de Monique informou o desaparecimento da jovem à polícia no dia 15 de fevereiro. Ela procurou a Delegacia de Desaparecidos acompanhada de Luiz Gustavo. Na ocasião, o engenheiro disse aos policiais que esteve com a jovem até às 23h30, quando foi embora para sua casa. Segundo ele, a jovem teria ido para um motel com uma amiga, onde ficou até o início da manhã do dia seguinte. Imagens de câmeras de segurança mostram Luiz Gustavo deixando a residência de Monique por volta das 3h da manhã.

Ainda no dia 13 de fevereiro, Monique havia enviado uma mensagem para uma amiga, por volta das 22h, cancelando a ida a uma festa e dizendo que iria à delegacia fazer uma denuncia, pois algo grave teria acontecido. Após a mensagem, a jovem não entrou mais em contato e nem chegou a registrar boletim de ocorrência.

Luiz foi preso em flagrante no sábado, 25 de fevereiro do ano passado, pelo crime de fraude processual. Ele foi flagrado no apartamento da namorada quando tentava tirar os móveis e pertences da vítima.

Segundo os investigadores do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem tinha ido até o apartamento da namorada para retirar objetos possivelmente relacionados ao crime.

Ele estava acompanhado de um amigo, um chaveiro e um motorista de caminhão, contratado para fazer o transporte dos objetos, especialmente a cama e o colchão da vítima. O colchão tinha uma parte rasgada.



A denúncia de que o suspeito estaria no imóvel foi feita por vizinhos de Monique, que chamaram a polícia ao ver o caminhão na porta do prédio e o movimento no apartamento.