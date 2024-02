Militares do 23º BPM realizavam operação de fiscalização de trânsito

Ao ser flagrado conduzindo uma caminhonete pela contramão da pista, um homem tentou convencer um militar a não registrar multa de trânsito utilizando uma expressão clássica para indicar a possibilidade de suborno: “aceita um café?” O caso ocorreu nessa quarta-feira (21/2), em Claudio, município próximo a Divinópolis, na Região Oeste de Minas Gerais.

O homem, de 68 anos, dirigia uma caminhonete S10 verde, na contramão, quando foi abordado por militares do 23º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que estavam realizando operação de fiscalização de trânsito na Praça Ex Combatentes, no Centro da cidade de Cláudio.

Com o intuito de convencer o militar a não registrar o Auto de Infração de Trânsito, o homem tentou suborná-lo e foi preso em flagrante por corrupção ativa. A pergunta “aceita um café?” é uma estratégia comum de disfarce para questionar se um oficial ou autoridade aceita suborno.



O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil (PCMG) de Divinópolis, e o auto também foi lavrado.



Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a pena prevista para corrupção ativa pode variar de 2 a 12 anos de reclusão. Por conduzir na contramão, o motorista está sujeito a multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira, segundo Art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.