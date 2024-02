Um homem foi preso levando, no bagageiro de um ônibus, uma moto furtada na cidade de São Paulo. Ele foi flagrado em fiscalização da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Patos de Minas, nessa quarta-feira (21/2).





A abordagem aconteceu na rodovia BR-146, na altura do município da Região do Alto Paranaíba. O ônibus saiu de São Paulo e iria para a Bahia. Segundo a PM, durante verificação sobre a documentação do veículo, os militares encontraram um registro de furto no dia 7 de fevereiro.





Essa checagem dependeu de um trabalho extra, pois a moto tinha sinais identificadores adulterados.





O homem que a transportava não conseguiu informar a origem da moto e acabou detido por receptação e adulteração.





Ele também não deu informações sobre para quem o veículo seria entregue.