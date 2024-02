Dois foragidos da Justiça de Goiás foram presos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e com eles mais duas pessoas acabaram detidas, todos envolvidos com o tráfico de drogas. Maconha e cocaína foram encontradas com os quatro.





A detenções aconteceram em ação da Polícia Militar (PMMG) para o cumprimento de dois mandados de prisão contra os foragidos goianos. Eles foram encontrados em um prédio no Bairro Alto Umuarama, Zona Leste da cidade.





No apartamento deles foram encontradas drogas, embalagens e máquinas de cartão. Um deles foi abordado ainda no estacionamento do condomínio e o outro na residência, onde também estava a esposa de um dos foragidos. Ela também recebeu voz de prisão.





Outra unidade do prédio foi apontada como local de venda e armazenamento de drogas ilícitas. Outros entorpecentes foram encontrados neste segundo apartamento e o homem localizado no local acabou preso.





Além das porções de maconha e cocaína, a PM apreendeu balanças de precisão e dinheiro.





A dupla procurada em Goiás vai ficar à disposição da Justiça do Estado e outros dois presos seguem detidos em Uberlândia.