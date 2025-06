Passeios de helicóptero em Brumadinho causam indignação em moradores

No fim de semana, durante uma etapa do Campeonato Mineiro de Motocross em Brumadinho, na Região Central de Minas, helicópteros para passeios foram disponibilizados ao público do evento. A atividade gerou indignação por parte da população do município, uma vez que o barulho da aeronave trouxe à tona traumas da época de buscas das vítimas após o rompimento das barragens em janeiro de 2019.



Em seu perfil nas redes sociais, a Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem em Brumadinho (Avabrum) repudiou os voos durante o último sábado (14/6) e domingo (15/6). Na publicação, a entidade afirmou que a presença de helicópteros na época da tragédia é uma imagem permanente na memória da população da cidade, associada à busca por vítimas.

“É inaceitável que, sem a devida sensibilidade e respeito, uma empresa de táxi aéreo tenha sido autorizada a realizar tours na cidade, desencadeando uma série de gatilhos emocionais e causando mal-estar em tantos”, destacou a Avabrum.







Até a tarde desta segunda-feira (16), a publicação conta com mais de 300 comentários de usuários que concordam ou não com os passeios de helicópteros do último fim de semana. Entre eles, o prefeito de Brumadinho, Gabriel Parreiras (PRD) comentou: “A cidade precisa viver. Novos tempos pra Brumadinho!”.

Outros usuários se manifestaram a favor dos voos: “Sentimos todas as dores de Brumadinho, mas não podemos nos furtar de momentos felizes que nosso município vive, que não exploram a dor e o sofrimento”, destacou um deles.

Por outro lado, vários perfis se manifestaram contra as atividades, afirmando que a dor após a tragédia ainda não passou. “Não é sobre ‘ver de cima’. É sobre respeitar o que está embaixo - a terra que ainda guarda lágrimas, histórias e corpos que não foram encontrados. Isso não é turismo. Isso é desumanidade disfarçada de experiência”, comentou um usuário.



Outro perfil comentou, destacando a dor das vítimas do rompimento das barragens: “Os familiares de vítimas que moram em Brumadinho experimentam a dor de maneira diferente. Quem foi que disse que um luto tem fim? A crise de pânico quando escuta um helicóptero passar repetidas vezes pela sua casa e pensar ‘aconteceu alguma coisa'. São corpos sobrevoando a cidade novamente.”

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Avabrum para esclarecer a opinião da associação sobre a repercussão da publicação, mas a instituição optou em não se posicionar.

Os passeios de helicóptero ocorreram durante a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Motocross, no Parque Duas Rodas. A atividade foi promovida pela Prefeitura de Brumadinho em parceria com a Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais (FMEMG), além do apoio do Parque Duas Rodas e da Associação Brasileira de Esportes Radicais (Aber).

Em nota, a Prefeitura de Brumadinho informou que os voos foram usados como “atrativo para que o público presente tivesse uma vista privilegiada da pista onde ocorreram as corridas.” O Poder Executivo destacou que essa prática não faz parte da rotina da cidade e que sente e respeita a dor da população de Brumadinho.

