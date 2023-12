Prostesto das vítimas do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho

A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão (Avabrum), de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fez um protesto nesta quarta-feira (13/12) em frente ao Tribunal Regional Federal (TRF), para se posicionar contra o pedido de habeas corpus que livraria Fabio Schvartsman, ex-presidente da Vale, da ação criminal que investiga o caso.

O réu era o presidente na ocasião da tragédia que deixou 272 pessoas mortas. Até hoje, depois de quase cinco anos do ocorrido, os corpos das vítimas Maria de Lourdes Bueno, Nathália Araújo e Tiago Silva ainda não foram localizados. Ninguém foi responsabilizado pelo crime ainda.

Fabio Schvartsman é acusado de homicídio doloso qualificado, além de crimes ambientais, já que o rompimento da barragem contaminou o Rio Paraopeba com rejeitos de minério de ferro e arrastou matas nativas. Além do ex-presidente, mais 16 pessoas são julgadas na ação.

Josiane Melo, membra da Avabrum, diz: “Nós queremos que as empresas e esses responsáveis sejam julgados. Existem provas nesses relatórios das CPIs, da Polícia Federal, da denúncia do Ministério Público, que responsabilizam essas pessoas, e o que nós queremos é que eles vão à julgamento e sejam processados. Nós não estamos aqui pedindo nada demais, nós só estamos querendo que a justiça realmente aconteça”. Ela perdeu a irmã Eliane Melo, grávida de 5 meses, na tragédia.

Em 2019, o procurador da República, José Adércio Leite Sampaio, coordenador da força-tarefa do Ministério Público Federal (MPF), criada para apurar as responsabilidades do desastre, afirmou em uma sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que apurava a tragédia que os gestores da Vale sabiam dos riscos de rompimento da barragem.

“Essas informações eram levadas até pelo menos um determinado patamar acima do operacional. Havia pessoas com poder de decisão e com posição hierárquica mais destacada que tinham conhecimento da situação de risco que poderiam ter adotado medidas para prevenir e assim não fizeram", afirmou na ocasião.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata