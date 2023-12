A Gruta do Baú, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Minas Gerais, agora tem uma preguiça gigante de 6,1 metros de altura e 2,78 toneladas, feita com sucata. A peça é uma homenagem ao paleontólogo e professor Castor Cartelle, personalidade importante no local. A réplica está exposta em um museu a céu aberto, com esculturas de outros animais que foram descobertos lá.

Na gruta, já foram encontradas mais de 900 fósseis, todos pelo trabalho da referência da paleontologia Peter Wilhelm Lund. Os destaques também estão replicados em sucata no museu: O Tigre Dente de Sabre, o Urso de óculos e o Tatu Gigante fazem companhia para a preguiça. Todos são feitos em tamanho e peso originais.

A mais nova integrante do museu precisou ser trazida por dois caminhões muques e chegou dividida em três partes. A montagem da peça aconteceu na fazenda da Gruta do Baú, durante dois dias de trabalho.

O processo de montagem, tanto da preguiça quanto dos outros animais, foi orientado pelo professor Cartelle, e as peças foram feitas pelo artista Leandro de Melo Lopes, de Fortuna de Minas. A nova peça foi inaugurada e mostrada ao professor no último domingo (10/12).

Além da preguiça em homenagem ao paleontólogo, a equipe da Gruta do Baú vai gravar um documentário para homenagear as contribuições de Cartelle para o local e a paleontologia. Ele é o responsável por resgatar o trabalho feito pelo naturalista Peter Lund e é curador do do Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), além de ser cidadão honorário de Minas Gerais.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata