A Prefeitura de Belo Horizonte irá disponibilizar cestas básicas para famílias de estudantes em situação de pobreza durante o período das férias escolares. A iniciativa faz parte do programa Cesta nas Férias, que tem como objetivo reduzir os riscos de insegurança alimentar e contribuir para a garantia do direito humano à alimentação adequada no período do recesso.

O decreto que prevê o acesso dessa população ao benefício foi assinado pelo prefeito Fuad Noman (PSD) e publicado nesta quarta-feira (13/12) no Diário Oficial do Município (DOM).

“A gente sabe que muitas dessas crianças têm como principal refeição no dia a dia a alimentação escolar. Então a Prefeitura resolveu fornecer essas cestas básicas para que a criança possa manter a sua alimentação durante as férias”, afirmou Fuad.

Para receber as cestas básicas, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), acessar o site cestaestudantes.pbh.gov.br a partir do dia 15 de dezembro, e informar o CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula do estudante para retirar um voucher.

As cestas serão entregues duas vezes ao ano, no período de dezembro/janeiro e outra no mês de julho, com um investimento total de R$ 30 milhões até janeiro de 2025. Estarão disponíveis dois tipos de cestas de alimentos, considerando o número de estudantes matriculados em cada família e o período de recesso.

Todas as cestas vão conter açúcar cristal, arroz branco, café em pó, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de trigo, feijão carioca e feijão preto, fubá, leite em pó, macarrão, óleo de soja, sal refinado e sardinha.

As famílias devem retirar a cesta de alimentos no período e na loja do Supermercados BH informados no voucher gerado no site de cadastro. É preciso apresentar o voucher ou o código inscrito no comprovante e documento de identificação original com foto do responsável pela matrícula do estudante. A cesta de alimentos deve ser retirada preferencialmente no dia e período indicados no cupom.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.