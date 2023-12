Os nomes e as naturalidades de cinco suspeitos de tráfico de drogas mortos durante suposto confronto com o Batalhão do Choque da Polícia Militar (PM) de Goiânia (GO), foram divulgados nessa terça-feira (12).

Segundo registro policial, as mortes dos quatro homens e uma mulher, ocorreram durante uma intensa troca de tiros entre o grupo e os militares, na tarde de sábado (9/12), na zona rural de Ipameri (GO). Nenhum policial ficou ferido.

Os cinco suspeitos foram identificados: Felipe da Silva Oliveira, Crislaune Lorena Vicente e Roberto dos Reis Rodrigues, de Guimarânia (Alto Paranaíba); Angelino dos Anjos, natural da Bahia e Lidialdo Reis de Sousa, natural do Piauí.

Foram apreendidos em residência da zona rural de Ipameri um total de 180 kg de drogas e cinco armas de fogo. O material apreendido foi levado para a Central de Flagrantes de Catalão.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos mortos eram de alta periculosidade e faziam parte de uma facção criminosa. Eles são suspeitos de fazer a guarda e proteção da droga, que, segundo a polícia, era distribuída para outros estados do país.

Morreram em hospital

Também consta em registro policial que após o tiroteio, os cinco suspeitos foram encaminhados para hospital de Campo Alegre de Goiás, onde passaram por atendimento médico e morreram pouco tempo depois de dar entrada.

Grupo tentou fugir e teria iniciado tiroteio

Os policiais relataram para o boletim de ocorrência que os suspeitos tentaram fugir por uma região de mata. No momento da abordagem, os militares contaram que foram atacados com disparos de arma de fogo, e, por isso, revidaram.