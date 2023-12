Mulher foi encontrada caída no leito do rio Arrudas, na região Centro-Sul de BH

O corpo de uma mulher foi encontrado no leito do rio Arrudas, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (13/12).

O Corpo de Bombeiros foi acionado na altura do número 3.000 da Avenida dos Andradas. A vítima foi encontrada deitada de bruços.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, não há sinais aparentes de violência.

O corpo da mulher foi retirado do leito do rio pelos bombeiros e repassado para a perícia da Polícia Civil.

A ocorrência segue em andamento.