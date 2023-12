Um homem, de 57 anos, e uma mulher, de também 57, foram encontrados mortos dentro de uma casa no bairro Céu Azul, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (12/12).

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído no primeiro andar da residência, com extensa marca de sangue. A mulher estava caída no segundo andar com alguns estojos de munição calibre 480 próximo ao corpo.

O filho da vítima afirmou à polícia que o casal foi acusado de estupro recentemente. Os dois ficavam com crianças, filhas de vizinhos, e foram acusados de molestá-las.

O inquilino das vítimas contou que o casal não morava na casa desde as acusações. No final da tarde de ontem, ele recebeu uma mensagem das vítimas, dizendo que estavam na residência e que precisavam conversar.

Dois suspeitos, de 19 e 20 anos, foram indicados por moradores da região, mas, até o momento, não foram localizados.

A perícia foi acionada e constatou que a mulher foi morta com um tiro no peito e um nas costas. O homem foi atingido na nuca. A polícia ainda recolheu uma carta possivelmente feita pelo casal, onde eles negam o estupro e afirmam que não ficavam com as crianças há mais de um ano.

O caso foi passado para a Polícia Civil.