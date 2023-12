Valter Pereira Júnior, de 45 anos, condenado pelo assassinato da vizinha Dilene Pereira dos Santos, de 48 anos, no bairro Jardim Petrópolis, em Betim, na região metropolitana de BH, em outubro de 2022, foi encontrado morto dentro do Presídio de Nova Lima nessa segunda-feira (11/12).

De acordo com a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), policiais penais foram acionados até a cela onde Valter estava preso. Ele estava caído e foi primeiramente atendido pela equipe de enfermagem. Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram o óbito.

Ainda segundo a pasta, entre os dias 29/11 e 1/12, após queixar-se de mal-estar, o preso foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, medicado e liberado. De volta à unidade prisional, recebeu atendimento psiquiátrico e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi internado, medicado, liberado e encaminhado para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

No CAPS, ele foi encaminhado novamente para a UPA devido a febre e instabilidade hemodinâmica. Mais uma vez ele foi medicado e liberado.

A causa da morte não foi informada.

Valter estava preso desde o dia 2 de outubro de 2022. Ele era síndico do prédio em que morava também a professora Dilene Pereira. Eles tiveram uma discussão devido a uma prestação de contas do período em que era administrador do edifício. Após receber uma intimação judicial, o autor ficou enfurecido e matou a mulher.

Em agosto deste ano, ele foi condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato.