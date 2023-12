O forte temporal que atingiu Belo Horizonte no início da noite desta terça-feira (12/12) assustou os moradores da capital. Na Região Nordeste, a Defesa Civil registrou um volume de chuva de 61 mm entre as 15h e 19h.

De acordo com o órgão, o número representa cerca de 18%, quase um quinto do total esperado para o mês. Outra região que também foi castigada pela chuva foi o Barreiro, onde foi registrado quase 56 mm de precipitação no mesmo período.

A chuva se estendeu por toda a cidade. A Defesa Civil registrou um alto volume também na Região Oeste da capital. Confira o acumulado da chuva que caiu em BH nesta terça:

Barreiro: 56,4 mm (16,6%)

Centro Sul: 25 mm (7,4%)

Leste: 44,4 mm (13,1%)

Nordeste: 61,6 mm (18,2%)

Noroeste: 21 mm (6,2%)

Norte: 47,4 mm (14%)

Oeste: 38,2 mm (11,3%)

Pampulha: 15,6 mm (4,6%)

Venda Nova: 29,2 mm (8,6%)

Com doze dias percorridos no mês de dezembro, as regiões do Barreiro, Nordeste e Leste foram as mais castigadas até aqui. A média climatológica história deste mês é de 339,1 mm.

Veja a quantidade de chuva registrada em todas as regiões de BH até agora em dezembro:

Barreiro: 118,7 mm (35%)

Centro Sul: 46,4 mm (13,7%)

Leste: 76,2 mm (22,5%)

Nordeste: 89 mm (26,2%)

Noroeste: 49,6 mm (14,6%)

Norte: 70 mm (20,6%)

Oeste: 65,4 mm (19,3%)

Pampulha: 65,6 mm (19,3%)

Venda Nova: 99 mm (29,2%)