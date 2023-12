As fortes chuvas que atingem Belo Horizonte na noite desta terça-feira (12/12) fizeram a prefeitura cancelar os eventos de inauguração da iluminação de Natal na Praça Raul Soares, no Centro, e do letreiro na Praça do Papa, na Região Centro-Sul. As duas festividades marcam a comemoração do aniversário de 126 anos da cidade.

Apesar de o prefeito Fuad Noman (PSD) não ter comparecido nas duas agendas, as luzes e o letreiro especial foram acesos.

Chove forte na capital mineira desde às 17h. De acordo com a Defesa Civil, as regionais Barreiro, Oeste, Leste, Norte e Nordeste registraram um nível de chuva acima da média.

O evento na Praça Raul Soares iria inaugurar uma árvore de Natal com 15 metros de altura. Outras vinte árvores no local também receberam iluminação.

Já na Praça do Papa foi instalado um letreiro especial de dois metros de altura e quatro de comprimento, com o nome de Belo Horizonte. Toda a estrutura é iluminada com painéis de LED que mudam de cor.