Um temporal provocou alagamento em ruas da Região do Barreiro, em Belo Horizonte, no início da noite desta terça-feira (12/12). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram vias tomadas pela água no Vale do Jatobá e próximo à Estação Diamante.

Segundo a Defesa Civil, entre 17h45 e 18h10, choveu extremamente forte na região. A Avenida Tereza Cristina chegou a ser interditada por risco de transbordamento dos córregos Ferrugem e Arrudas. Porém, o órgão enfatizou que o bloqueio era preventivo, já que não havia alagamentos no local. Alguns minutos depois, a avenida foi liberada.