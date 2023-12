Uma nova onda de calor deve atingir o Brasil a partir desta quinta-feira (14/12). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as regiões de Minas Gerais devem ser afetadas. O fenômeno deve durar até domingo (17/12).

O Inmet emitiu, na manhã desta terça-feira (12/12), um aviso meteorológico especial de nível laranja (perigo) relacionado ao evento climático. A previsão é de que as temperaturas podem passar de 40°C em algumas regiões do país. Em Minas, os termômetros devem atingir os 39°C, enquanto na capital mineira podem chegar aos 34°C.

De acordo com o Inmet, uma forte massa de ar quente ganha força, nos próximos dias, em grande parte da Região Centro-Sul do Brasil. A expectativa é que, no fim de semana, os termômetros podem passar dos 40°C, inclusive no Rio Grande do Sul, que ainda não teve calor intenso nesta primavera.

A partir de sexta-feira (15/12), o forte calor também deve atingir a maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste do país, além das Regiões Norte e Nordeste, com temperaturas máximas que podem superar 40°C nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e interiores de São Paulo e Bahia.

A condição climática deve se manter até domingo (17/12). Por isso, o Inmet emitiu alerta de nível laranja (perigo), já que o fenômeno deve persistir por, pelo menos, quatro dias consecutivos. O órgão informa ainda que a intensidade do aviso está relacionada com a persistência do fenômeno (número de dias consecutivos) e não apenas com as temperaturas previstas.